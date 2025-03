El director de la UNRWA espera que el mundo le agradezca por financiar y apoyar el terrorismo

17 de marzo, 2025

En una reciente entrevista para la agencia de noticias AFP, Philippe Lazzarini, director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), dijo que él está del “lado correcto de la historia”, criticó a Israel por intentar deshacerse de la organización y advirtió sobre las consecuencias para la región si cesara de existir.

Según Lazzarini, la crisis de la agencia tras la masacre del 7 de Octubre se tornó extremadamente grave debido a las acusaciones de Israel por la colaboración de la UNRWA con el grupo terrorista Hamás. De hecho, algunos de sus empleados participaron en el brutal ataque de 2023.

"Por supuesto que fue estresante. Nadie podía estar preparado para algo así”, sostuvo. Y agregó: “El 7 de Octubre básicamente... destruyó los últimos diques de protección que la UNRWA podría haber tenido”.

¿Y qué esperaba el burócrata Lazzarini? La organización que dirige, creada únicamente para ayudar a los palestinos mientras el resto de los millones de refugiados del mundo deben conformarse con una sola, colaboró con un grupo terrorista con intenciones genocidas que secuestró, asesinó, violó, descuartizó y prendió fuego a familias enteras, niños, mujeres, hombres y ancianos.

Además, sus instalaciones en la Franja de Gaza fueron usadas por terroristas palestinos para almacenar armas y disparar cohetes, como así también para mantener a los rehenes cautivos.

¿Qué buscaba? ¿Un agradecimiento? ¿Una felicitación por parte de Israel y el mundo libre? La UNRWA es una organización terrorista y él su líder, y deben ser tratados como tales. El hecho de que Jerusalén sólo haya decidido interrumpir las actividades de la agencia en su territorio, y Estados Unidos y otros países hayan suspendido la financiación, demuestra que Lazzarini es, además de cómplice del terrorismo, un ingrato. Debería estar agradecido de que sólo se haya actuado de esta manera.

¿La UNRWA desaparecerá?



Sin embargo, Lazzarini, con un rostro duro como una piedra, advirtió que las medidas tomadas contra la UNRWA ponen en peligro la supervivencia de la agencia, señalando que es probable que sólo cuente con fondos suficientes hasta junio.

¿El peligro? El hecho de que la UNRWA desaparezca sería una de las mejores noticias de los últimos años. Una verdadera bendición, tanto para Israel, como para los palestinos, Medio Oriente y el mundo entero.

De hecho, en referencia a la decisión de Israel de prohibir las actividades de la UNRWA en suelo israelí, lo cual complica el trabajo de la agencia en Gaza y la Ribera Occidental, indicó que la medida “amenaza la vida y la supervivencia de los habitantes de Gaza". De hecho, expresó que la organización es la “columna vertebral” de la asistencia en Gaza.

La guerra debe terminar, y para ello es necesario acabar con los grupos terroristas, racistas y genocidas que sólo buscan llevar a cabo un nuevo Holocausto. Por este motivo, es necesario también quitar del camino a sus cómplices, como lo es la UNRWA. Una vez que eso suceda, se podrá decir que se habrá dado un paso hacia la paz, y es justamente la paz lo que necesitan los palestinos y los israelíes.

¿Educación?



Sin ningún pudor, Lazzarini señaló que si bien hay otras organizaciones que pueden distribuir la ayuda humanitaria en Gaza, ninguna puede brindar educación, como lo hace la UNRWA.

Es llamativo que haya mencionado este asunto como si se tratara de un gran logro de la agencia, cuando en realidad se sabe que en sus escuelas se adoctrina en el odio a los judíos y se incita a la violencia contra ellos. Es decir, es uno de los principales problemas.

La UNRWA no es, como sostuvo Lazzarini, la “columna vertebral” de la ayuda en Gaza; es la “columna vertebral” del conflicto.

Dor Shahar, un hombre nacido en el seno de una familia musulmana en Gaza pero que huyó a Israel y se convirtió al judaísmo, manifestó en una entrevista otorgada a VOZ que cuando era niño asistía a una escuela de la UNRWA en el enclave costero palestino y en una oportunidad ingresó al aula un hombre bien vestido. "Nos dijo que nos iba a impartir una clase especial (...) y empezó a decir que los judíos son asesinos (...) que habían robado las tierras de nuestros abuelos, que todo el territorio de Israel es en realidad Palestina, que hay que derramar nuestra sangre para recuperar nuestras tierras, que los judíos eran musulmanes y se convirtieron en infieles, que tienen tres piernas, y que el mandamiento más importante es matar a un judío", relató.

Que ese tipo de educación desaparezca es fundamental; es una prioridad.

“El lado correcto de la historia”



A pesar de la enorme evidencia y de los testimonios, Lazzarini manifestó a la AFP que se trata de una “campaña sin precedentes de desinformación”.

"Si no sintiera que estoy del lado correcto de la historia, no creo que continuaría. Si tengo una voz, debo usarla. Es lo mínimo que les debemos a los refugiados palestinos, que prácticamente no tienen voz", agregó.

¿Los palestinos no tienen voz? Pero si su victimismo es visto, leído y escuchado hasta el hartazgo. Según varias encuestas, la gran mayoría apoya el terrorismo, a Hamás y el 7 de Octubre. A pesar de ello (o precisamente por ello), no sólo tienen una voz ensordecedora plagada de mentiras, sino que cuentan con el apoyo de la ONU, los tribunales internacionales y de una gran cantidad de personas en Occidente, incluso de algunos de gigantes medios de comunicación, como la BBC.

No obstante, es necesario señalar que Lazzarini acertó cuando dijo que está del “lado correcto de la historia”, si es que lo observamos desde su óptica, claro. Para él, el “lado correcto de la historia” consiste en ser cómplice del terrorismo islamista radical con el fin de exterminar a los judíos.