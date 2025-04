Bernie Sanders habla de "justicia económica" en Coachella. La entrada más barata al festival cuesta 600 dólares

14 de abril, 2025

Bernie Sanders, el senador demócrata de extrema izquierda, estuvo el domingo 13 de abril en Coachella. La história da risa. Un hombre de 83 años gritando consignas socialistas ante una multitud de jóvenes de clase alta. "Necesitamos que se levanten y luchen por la justicia, por la justicia económica", decía Sanders a los asistentes del famoso evento.

Coachella es un festival de música y arte conocido mundialmente no solo por sus shows, sino también por el tipo de público que atrae cada año: la mayoría son jóvenes que presumen una imagen alternativa y al tiempo sofisticada. Asistir a Coachella se ha convertido en una especie de símbolo de estatus; de nivel cultural y económico de la élite.

La entrada más barata a Coachella costaba 600 dólares. Hay entradas de 1,500 dólares y una cerveza cuesta $ 15. Sanders va a un festival lleno de jóvenes que gozan de una muy buena posición económica a decirles que el país la está pasando muy mal. Para ser honestos, esto es lo que ha hecho la izquierda durante décadas, convencer a gente que tiene una vida cómoda, de que en realidad la están pasando mal. De eso se trata la nueva izquierda, la que entendió que el obrero no era más un votante seguro y que debía hablar a jóvenes privilegiados.

Los jóvenes de la clase trabajadora, que por supuesto no tienen 600 dólares para asistir a un festival, y que están preocupados por llevar alimentos a diario a su casa, no están interesados en la clase de discurso del senador Sanders. El Partido Demócrata se ha convertido en el partido de una élite, de los que van a las universidades más prestigiosas, de los que pueden pasar días "protestando", de los que no les importa perder clase. Jóvenes completamente alejados de la realidad que pasan sus días divagando en problemas creados por la extrema izquierda, como la supuesta existencia de decenas de géneros y extrañas teoría sexuales.

El discurso del demócrata en Coachella hace parte de su tour "Combatiendo la Oligarquía". ¿A qué llama oligarquía el senador Sanders? Para millones de americanos que realmente viven las dificultades del día a día, los asistentes a Coachella son precisamente oligarquía. El Senador Sanders y en general el Partido Demócrata deberían reconocer ya abiertamente que se han convertido en el partido de las élites. No hay nada de malo en apuntar a los más adinerados, la mayoría de la gente que tiene dinero en Estados Unidos lo ha logrado porque de verdad se esfuerza. El problema presentarse como el salvador de los más pobres cuando sus propuestas y sus ideas son solo "problemas" de una clase privilegiada.

Lo que está haciendo el senador Sanders, con sus compañeros extremos del Partido Demócrata, es aglutinar una juventud de clase alta que nunca ha vivido los problemas de la clase trabajadora, pero que se siente con la inteligencia para imponer sus visiones y supuestamente mejorar la situación de los trabajadores. Están completamente errados. Son élites diciéndole a los más pobres que el problema del país es un "racismo sistémico", que la amenaza más grande que tenemos es la contaminación, y que la gente no es feliz porque no hay "libertad sexual". Ninguna de sus ideas ayudan a solucionar los problemas reales de la clase trabajadora.

Ahora bien, por más equivocadas que sean las ideas del senador Sanders, no hay que subestimar su esfuerzo. Sanders está apostando fuertemente a los jóvenes, y está trabajando con años de anticipación a las próximas elecciones. El senador de extrema izquierda no tiene las propuestas correctas, pero tiene la constancia y por ahora es el único demócrata que parece estar activamente en campaña.