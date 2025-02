Los israelíes deben repoblar Gaza

11 de febrero, 2025

El Medio Oriente necesita que llegue la paz de una vez por todas, y para que esto suceda es primordial que cesen las intenciones genocidas de los vecinos de Israel.

Con esto en mente, las fronteras del Estado judío deben ser seguras, y quizá este sea un buen momento para hacerlo, aprovechando el impulso que da el hecho de que Trump haya reasumido la presidencia en Estados Unidos, ya que no va a tener la paciencia ni la tolerancia demócrata para con el terrorismo, y cuyo plan de reubicar a los palestinos en otros países, especialmente en Jordania y Egipto, mientras Washington reconstruye Gaza, es un buen paso hacia el objetivo de la paz, pero no es suficiente.

Israel necesita fronteras seguras

La situación geopolítica actual puede derivar en que algunas de las fronteras problemáticas se tornen más seguras.

El límite con Siria está más calmo ahora, con la caída del régimen de Bashar al-Asad en diciembre pasado. Sí, es verdad, los yihadistas que tomaron el poder no son de fiar, pero por el momento tratan de dar una imagen más moderada y sus problemas hoy pasan por no dejar ingresar nuevamente a sus enemigos más inmediatos: los chiítas, representados por Irán y sus proxies. Por lo tanto, a Teherán le será difícil enviar armas a sus terroristas regionales y atacar a Israel a través de ellos.

La otra frontera problemática, con el Líbano, desde donde Hezbolá ha estado atacando al Estado judío incesantemente un día después del 7 de Octubre hasta que se alcanzó el alto el fuego a finales de 2024, ya no podrá ser usada con tanta facilidad por el grupo terrorista libanés por los duros golpes que recibió por Israel desde que estalló la guerra a finales de 2023 y a las presiones de Estados Unidos para que el Gobierno del país árabe aísle a Hezbolá política y militarmente y se retire de una vez por todas de la región más austral del Líbano. Además, como se mencionó, debido a la situación en Siria, Irán ya no podrá enviarles armas con tanta facilidad a los terroristas.

Las fronteras con Jordania y Egipto, países con los que el Estado judío tiene relaciones diplomáticas, son relativamente seguras. Si bien ha habido incidentes aislados en ambas y preocupa el contrabando de armas desde territorio jordano, lo cierto es que no constituyen un gran peligro para Israel.

El Estado judío tiene los mayores inconvenientes en sus fronteras con Gaza y la Ribera Occidental.

En Gaza, ya todos pudimos observar lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, aunque también antes y después de ese ataque. En cuanto a la Ribera Occidental, es cierto que el peligro es menor, pero la actividad terrorista siempre ha estado allí y en los últimos meses ha recrudecido, especialmente en el norte de la región, donde las fuerzas israelíes están llevando a cabo una operación a gran escala para neutralizar a los radicales.

En resumen, a nivel fronterizo, el principal inconveniente en la actualidad pasa por Gaza y la Ribera Occidental, aunque especialmente por el primero.

El conflicto no es territorial

Por lo tanto, es necesario resolverlo de alguna manera, y no se podrá solucionar hasta que los palestinos no dejen de tener intenciones genocidas, ya que es fundamental entender que el conflicto no es territorial. Hasta que no se comprenda esto, jamás se resolverá.

Este conflicto siempre estuvo basado en el odio y en la intención de un lado de exterminar al otro. De haber sido un conflicto territorial, como muchos afirman, se hubiera solucionado hace mucho tiempo, incluso antes de 1948, el Día de la Independencia de Israel.

Los palestinos han tenido una gran cantidad de oportunidades de alcanzar la paz; demasiadas, incluso desde antes de que comenzaran a llamarse palestinos, un invento que surgió con el sólo objetivo de destruir a los judíos.

Fueron ellos mismos, acompañados en un principio por varios países árabes, los que intentaron exterminar a los judíos una y otra vez, y fracasaron una y otra vez. Luego, incluso los árabes comenzaron lentamente a soltarles la mano.

Los palestinos, por su propio bien, tienen que dejar de ser tratados como adolescentes a los que se les permite hacer cualquier cosa sin tener que lidiar con las consecuencias por ello. Israel ha hecho demasiado para alcanzar la paz. Una y otra vez realizó dolorosas concesiones y ofreció más, a pesar de que los palestinos no se las merecían y ni siquiera tenían planeado llevar algo de calma a la región.

Los israelíes deben repoblar Gaza

De hecho, muchos, incluso quien escribe, apoyaron en su momento la retirada unilateral de la Franja de Gaza, pensando, ingenuamente, que esto sería un paso hacia la paz. Pero la situación, como advirtieron algunos, empeoró. Hamás tomó el poder, con el apoyo de la mayoría, y los ataques contra los israelíes recrudecieron.

Es que, como dice el activista árabe israelí Yoseph Haddad, en Medio Oriente hay que “hablar en árabe”, ergo sólo se entiende el idioma de la fuerza. El respeto se gana así en ese vecindario. Israel jamás habría firmado la paz con tantos países árabes de no haber obtenido grandes victorias contra aquellos que querían destruirlo.

Sin embargo, los palestinos, al valorar la muerte por encima de la vida, prefieren seguir provocando la muerte de sus propios hijos a vivir en paz con los judíos; seguirán intentando llevar a cabo el genocidio que hace tanto tiempo ansían. De esta manera, son los artífices de su propia destrucción, pero nada de eso les importa.

Sí, es cierto, esto se debe, principalmente, a un adoctrinamiento basado en el odio y en la incitación a la violencia a los que son sometidos desde pequeños, con la ayuda de la ONU en las escuelas de la UNRWA, otra organización terrorista que debe ser erradicada.

Esto debe cambiar ya. Pero no cambiará si todo sigue igual. Trump entiende que no basta con reconstruir las rutas y edificios de Gaza, la reestructuración debe ser total, también a nivel mental. Y esto no va a ocurrir si Hamás sigue en el poder y los palestinos siguen recibiendo el mismo adoctrinamiento impartido por este grupo terrorista y la ONU. Deben modificar su mentalidad destructiva, absolutamente improductiva, racista, violenta, genocida e incluso suicida. No se trata sólo de su liderazgo, sino también de su población, ya que como lo demuestran varias encuestas, la gran mayoría no quiere la paz y justifica el 7 de Octubre. El problema es más profundo. De hecho, a pesar de que muchos los defienden, nadie los quiere tener cerca.

Pero el conflicto debe terminar. Millones de personas han sido y son desplazadas injustamente en diversas partes del mundo. Pero a nadie parece importarle, pero los palestinos, que merecen todo lo que les sucede y mucho más, son justificados, incluso en Occidente.

Los palestinos no se cansan de empezar guerras, perderlas y luego actuar de víctimas cuando sufren las consecuencias. Deben madurar de una vez, y sólo pueden hacerlo cuando el cambio sea drástico. Sí, deben irse, y Gaza debe ser repoblada por habitantes israelíes, pero no en asentamientos que sean atacados regularmente como sucedía antes del 2005, cuando las FDI sacaron a los residentes israelíes por la fuerza, no. Deben poblar todo el territorio, para volver a hacerlo productivo y se pueda vivir en paz.

En lugar de túneles para contrabandear armas y asesinar civiles, se construirán caminos para comerciar y pasear; en lugar de almacenar misiles, se sembrarán grandes extensiones para diferentes cultivos, se crearán empresas, las familias vivirán tranquilas en sus viviendas y la violencia desaparecerá. Por supuesto que esto permitirá a la zona progresar y crear puestos de trabajo para muchas personas, de Israel y de otros países, y por qué no a los mismos palestinos que estén dispuestos a valorar su vida y la de los demás.

Esto servirá de ejemplo a los palestinos de la Ribera Occidental, quienes entenderán que también ellos tienen la oportunidad de obtener una vida de progreso y paz si así lo desean, o bien pagar las consecuencias.

Por el bien de Israel, de los palestinos, de Medio Oriente y de todo el mundo, los israelíes deben repoblar Gaza.