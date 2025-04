El deportado salvadoreño protagonista de la causa judicial del momento admitió haber entrado ilegalmente a EEUU, informó la Policía

Publicado por John Solomon 17 de abril, 2025

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en el centro de un histórico caso de inmigración, admitió a las autoridades en 2019 cuando fue detenido por primera vez que entró ilegalmente en Estados Unidos y que no tenía base para solicitar asilo, según los informes policiales publicados este miércoles que también lo identificaron positivamente como miembro de la pandilla criminal MS-13 .

Los registros, publicados por la fiscal general Pam Bondi, muestran que Ábrego García formaba parte de un grupo de hombres detenidos por la Policía del condado de Prince George, en los suburbios de Maryland de Washington D.C, que "admitieron libremente ser ciudadanos y nacionales de El Salvador por nacimiento y que se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal".

"Los sujetos no estaban en posesión de ningún documento de inmigración que les permitiera estar o permanecer legalmente en Estados Unidos", añade el informe.

Los documentos se dieron a conocer mientras la Administración Trump intentaba contrarrestar agresivamente a los demócratas, los medios noticiosos y los miembros de la familia de Abrego García que afirman que es un "padre de Maryland" y víctima de una deportación injusta y apresurada a El Salvador hace unas semanas. La Administración argumenta que fue deportado legalmente en virtud de dos órdenes judiciales anteriores.

No obstante, un juez federal ha ordenado su devolución al país, algo que el presidente de El Salvador se niega a hacer.

Ábrego García, que entonces tenía 23 años, fue entrevistado por la Policía local y funcionarios federales de inmigración al ser detenido en marzo de 2019 en los suburbios de Washington D.C. y proporcionó información detallada sobre cómo cruzó ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos siete años antes.

"Ábrego García es ciudadano y nacional de El Salvador", señala un resumen de Seguridad Nacional sobre su arresto. "Ábrego García afirmó haber caminado por el desierto durante muchos días entrando ilegalmente en Estados Unidos cerca de McAllen, Texas en o alrededor del 25 de marzo de 2012. Las verificaciones de registros mostraron que Ábrego García no tiene antecedentes migratorios", remarca.

Ese mismo informe mostró que a Ábrego García se le ofreció la oportunidad de alegar que necesitaba asistencia humanitaria por enfermedad o que tenía motivos para buscar refugio de la persecución -dos motivos para solicitar asilo-, pero negó necesitar ninguna de las dos cosas. De hecho, dijo a las autoridades que estaba dispuesto a abandonar Estados Unidos.

"Ábrego García no ha reclamado el estatuto de residente permanente ni el de residente legal permanente y es susceptible de expulsión en virtud del artículo 212 (a) (6) (A) (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión enmendada, ya que Ábrego García es un extranjero que se encuentra en Estados Unidos sin haber sido admitido ni haber obtenido la libertad condicional, o que llegó a Estados Unidos en cualquier momento o lugar que no sea el designado por el fiscal general", indica el informe.

Añade que "afirma gozar de buena salud" y que "Ábrego García no alega temor de regresar a su país".

El informe también incluye información de la Unidad de Pandillas del condado de Prince George que supuestamente lo relacionaba con la pertenencia a pandillas.

Según la Unidad de Pandillas de la Policía del Condado de Prince George's, Ábrego García fue identificado como miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). El sujeto fue señalado como miembro de la Mara Salvatrucha MS-13, alias Chequeo, de la facción Western Clique, una pandilla callejera transnacional, según el memorando

Un informe separado adjunto al documento de Seguridad Nacional detalló cómo la policía de Prince George vinculó a Ábrego García con la notoria pandilla, que ahora ha sido designada por el presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.

La policía "observó que llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha con rollos de dinero que cubrían los ojos, las orejas y la boca de los presidentes en las denominaciones separadas", indica el informe. "Los agentes saben que dicha vestimenta es indicativa de la cultura de las bandas hispanas. El significado de la ropa es representar ver, oír y callar o no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal".

"Llevar la gorra de los Chicago Bulls representa que son miembros en regla de la MS-13", señala el informe. "Los agentes se pusieron en contacto con una fuente de información contrastada y fiable, que informó de que Kilmar Armando Ábrego García es un miembro activo de la MS-13. La fuente confidencial informó además de que tiene el rango de Chequeo con el apodo de Chele", añade.

Ábrego García afirmó a la Policía que no sabía nada de bandas ni de tráfico de drogas, remarca el informe.

