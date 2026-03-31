Un tribunal de Ontario condena a 20 años a un propagandista neonazi por facilitar actividades terroristas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 31 de marzo, 2026

Matthew Althorpe, de 29 años y natural de Thorold, Ontario, fue condenado el viernes a 20 años de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario tras declararse culpable de delitos relacionados con el terrorismo vinculados a propaganda neonazi que inspiró atentados en el extranjero.

Althorpe se declaró culpable en octubre de facilitar la actividad terrorista, instruir a otros para llevar a cabo actos terroristas y promover deliberadamente el odio.

La fiscalía dijo Althorpe era un miembro activo de la División Atomwaffen y un líder dentro del llamado Colectivo Terrorgram, que producía vídeos, manifiestos y mensajes en línea que promovían la violencia contra judíos, musulmanes, negros y otros grupos. Los fiscales dijeron que sus materiales, difundidos en Telegram, fueron citados en múltiples ataques terroristas, incluido un tiroteo en 2022 fuera de un bar LGBTQ en Eslovaquia y un apuñalamiento en 2024 en una mezquita en Turquía.

"Los terroristas saben que el odio en línea puede conducir a la violencia y que sus palabras e imágenes son armas que pueden convertir las mentes de otros e inspirarles a cometer actos violentos", dijo George Dolhai, director de la fiscalía.

Organizaciones de defensa de los judíos, entre ellas Friends of Simon Wiesenthal Center, B'nai Brith Canada, el Centre for Israel and Jewish Affairs, la Alliance of Canadians Combatting Antisemitism y la Canadian Antisemitism Education Foundation, presentaron al tribunal declaraciones de impacto comunitario.

En una declaración conjunta tras el fallo, los grupos escribieron que la sentencia envía un "poderoso mensaje" de que aquellos "que difunden el odio, infligen violencia y aterrorizan a las comunidades serán plenamente responsables ante la ley."

"La amenaza planteada por el Sr. Althorpe no era sólo para la comunidad judía", declararon los grupos. "Su odio y su extremismo violento iban dirigidos contra todos aquellos que no se alineaban con su grotesca ideología".

Las organizaciones pidieron al gobierno canadiense que refuerce las leyes antiterroristas, luche contra la radicalización, desmantele las redes extremistas y amplíe el apoyo a la seguridad comunitaria.

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