Cody Balmer se declara culpable del incendio en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro

Publicado por Virginia Martínez 14 de octubre, 2025

El pensilvano de 38 años Cody Balmer se declaró culpable de prender fuego la residencia del gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, quien se encontraba durmiendo dentro con su mujer, tres hijos y varios invitados. Todos lograron ser evacuados sin sufrir daños.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, aceptó, entre otros, cargos por intento de asesinato a Shapiro, robo e incendio. Este último uno por cada una de las 22 personas dentro de la residencia, incluidos familiares del político que se encontraban de visita y uniformados encargados de su seguridad.

También como parte de lo acordado, Balmer recibirá una sentencia de entre 25 y 50 años de prisión. Recién podrá solicitar libertad condicional a partir de 2050, cuando tenga 63 años.

El ataque ocurrió el 13 de abril, cuando, explicó la Fiscalía, el condenado escaló reja de la mansión del gobernador. Llevaba dos cócteles Molotov, armas incendiarias portátiles con gasolina y un mazo. Tras arrojar un cóctel Molotov por una ventana, ingresó por otra, encendiendo otra más en el comedor.

Fue arrestado ese mismo día, después de entregarse a la Policía. "Como motivo, Balmer citó las acciones militares del Estado de Israel en Gaza", aseguró la Fiscalía del Condado de Dauphin en Crime Watch. "Dijo que, si se hubiera encontrado con el gobernador, le habría golpeado con el martillo", lo que, "constituiría fuerza letal y respalda la intención y el acto necesarios para demostrar intento de asesinato".