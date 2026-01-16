Trump anuncia una “Junta de la Paz” para supervisar Gaza y expresa su respaldo a un “Gobierno Tecnocrático Palestino”

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este jueves la formación oficial de la “Junta de la Paz” para supervisar Gaza, meses después de que tanto el Gobierno de Israel como el grupo terrorista palestino Hamás alcanzaran un alto el fuego tras dos años de conflicto, luego de los brutales ataques cometidos por la organización yihadista en suelo judío el 7 de octubre de 2023. “Es mi Gran Honor anunciar que LA JUNTA DE LA PAZ ha sido formada. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo decir con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”, publicó Trump en Truth Social, para casi dos horas después informar que “hemos entrado OFICIALMENTE en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza”, citando al enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

“Como presidente de la Junta de la Paz, respaldo a un Gobierno Tecnocrático Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, escribió Trump, quien afirmó que, con el apoyo tanto de su administración como de Catar, Turquía y Egipto, se asegurará un “ACUERDO INTEGRAL de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de CADA túnel”.

De igual forma, el mandatario republicano mencionó en su anuncio que el grupo terrorista palestino debía cumplir lo antes posible con sus partes del acuerdo, entre las cuales se incluye la desmilitarización absoluta. “Hamás debe cumplir INMEDIATAMENTE sus compromisos, incluida la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total. Como he dicho antes, pueden hacerlo por las buenas o por las malas. El pueblo de Gaza ha sufrido lo suficiente. El momento es AHORA. PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA”, escribió Trump.