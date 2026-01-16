Trump anuncia una “Junta de la Paz” para supervisar Gaza y expresa su respaldo a un “Gobierno Tecnocrático Palestino”
El anuncio tiene lugar meses después de que tanto el Gobierno de Israel como el grupo terrorista palestino Hamás alcanzaran un alto el fuego tras dos años de conflicto.
El presidente Donald Trump anunció este jueves la formación oficial de la “Junta de la Paz” para supervisar Gaza, meses después de que tanto el Gobierno de Israel como el grupo terrorista palestino Hamás alcanzaran un alto el fuego tras dos años de conflicto, luego de los brutales ataques cometidos por la organización yihadista en suelo judío el 7 de octubre de 2023. “Es mi Gran Honor anunciar que LA JUNTA DE LA PAZ ha sido formada. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo decir con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”, publicó Trump en Truth Social, para casi dos horas después informar que “hemos entrado OFICIALMENTE en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza”, citando al enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.
As Steve Witkoff announced, we have OFFICIALLY entered the next phase of Gaza’s 20-Point Peace Plan! Since the Ceasefire, my team has helped deliver RECORD LEVELS of Humanitarian Aid to Gaza, reaching Civilians at HISTORIC speed and scale. Even the United Nations has acknowledged… pic.twitter.com/y2FZZ1aXBp— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 16, 2026
“Como presidente de la Junta de la Paz, respaldo a un Gobierno Tecnocrático Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, escribió Trump, quien afirmó que, con el apoyo tanto de su administración como de Catar, Turquía y Egipto, se asegurará un “ACUERDO INTEGRAL de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de CADA túnel”.
De igual forma, el mandatario republicano mencionó en su anuncio que el grupo terrorista palestino debía cumplir lo antes posible con sus partes del acuerdo, entre las cuales se incluye la desmilitarización absoluta. “Hamás debe cumplir INMEDIATAMENTE sus compromisos, incluida la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total. Como he dicho antes, pueden hacerlo por las buenas o por las malas. El pueblo de Gaza ha sufrido lo suficiente. El momento es AHORA. PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA”, escribió Trump.
Witkoff había anunciado la Fase 2 del plan de paz
“La Fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”, dijo Witkoff.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido”, afirmó. “No hacerlo traerá graves consecuencias.”