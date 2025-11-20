Informe: CAIR California concedió 1.000 dólares a activistas universitarios antiisraelíes sancionados por las universidades

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de noviembre, 2025

Un nuevo informe de vigilancia alega que la sección californiana del Council on American-Islamic Relations, "la mayor y más significativa rama financiera de la red nacional CAIR", pagó 1.000 dólares a activistas universitarios antiisraelíes sancionados disciplinariamente por sus universidades.

El informe -realizado por el Network Contagion Research Institute y la Intelligent Advocacy Network- afirma que CAIR-CA "puso en marcha un fondo educativo para 'ayudar a los estudiantes señalados por su defensa pro-Palestina en los campus universitarios' y solicitó más de 64.000 dólares en donaciones."

Los materiales del programa de la organización "ofrecen préstamos educativos sin intereses y subvenciones sin restricciones de 1.000 dólares para estudiantes que 'perdieron becas, alojamiento u otras ayudas a causa de su defensa'."

Según el informe, CAIR-CA "concedió 20.000 dólares en préstamos y becas a 20 estudiantes en octubre de 2024."

El informe sitúa estos pagos dentro de lo que describe como el más amplio "apoyo institucional de CAIR-CA a los ecosistemas de protesta del campus." También señala que CAIR de San Francisco-Zona de la Bahía alentó públicamente la ayuda directa a los campamentos de California.

En una publicación de abril de 2024 en las redes sociales, la sección escribió: "¿No eres estudiante pero quieres ayudar? Visita los campamentos más cercanos. Dona comida y suministros. Invita a otros a unirse a ti".

Hussam Aylous, director general de CAIR-CA, fue uno de los oradores en el campamento de la Universidad de California en Riverside "en su calidad oficial de representante" de la sección de California y "dirigió un sermón el segundo día del campamento de UCLA" en la misma calidad, según el informe.

Otros hallazgos se refieren a la declaración incompleta de gastos de lobby político al IRS, el uso indebido de fondos de ayuda a los refugiados y la ocultación de millones en subvenciones gubernamentales en el formulario 990 del IRS.

