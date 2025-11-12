El dinero de los contribuyentes financió la organización radical sin ánimo de lucro de Linda Sarsour

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de noviembre, 2025

La Asociación Árabe Americana de Nueva York, que la activista antiisraelí Linda Sarsour dirigió de 2005 a 2017, ha recibido alrededor de 4,1 millones de dólares en financiación del estado y la ciudad de Nueva York en los últimos siete años, según el Washington Free Beacon.

"La financiación a nivel estatal provino principalmente del Departamento de Estado de Nueva York, con $ 20,000 desembolsados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias. Su financiación a nivel municipal es mucho más turbia", informó la publicación. "Un pago de 60.000 dólares provino del Departamento de Servicios a Pequeñas Empresas, pero el resto de la financiación no se atribuyó a ninguna agencia en particular, según descubrió el grupo de vigilancia OpenTheBooks".

La asociación apoyó protestas antiisraelíes en Brooklyn poco después del 7 de octubre que "rápidamente derivaron en disturbios, con activistas que cerraron carreteras, prendieron fuego en la calle y gritaron y lanzaron huevos a los agentes de policía", según el Beacon.

Sarsour, que mantiene estrechos vínculos con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los progresistas que desbancaran a los demócratas proisraelíes en una reciente conferencia en Puerto Rico, a la que también asistió Mamdani.

"Si haces lo correcto, conservas tu puesto. Si no haces lo correcto, no conservas tu puesto", dijo, advirtiendo a los cargos electos que apoyan a Israel que se enfrentarán a rivales en las primarias.

