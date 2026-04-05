Aviones israelíes atacan infraestructuras químicas y de misiles iraníes

Publicado por Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate) 5 de abril, 2026

Aviones de guerra israelíes atacaron el sábado un complejo petroquímico en el suroeste de Irán que, según los militares, era un sitio esencial para producir y exportar materiales químicos a las fuerzas armadas del régimen, incluido un "componente crítico para misiles balísticos" utilizados para apuntar al Estado judío.

Como parte de los ataques en Mahshahr, en la provincia de Khuzestan, la Fuerza Aérea israelí apuntó a un sitio que alberga una de las dos principales instalaciones utilizadas para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otras armas.

"Se espera que el daño a esta infraestructura interrumpa la capacidad del régimen para utilizar los materiales producidos en la instalación para la fabricación de diversos tipos de armas destinadas a atacar al Estado de Israel", dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel, añadiendo que el ataque es parte de una "fase en curso destinada a profundizar el daño a los sistemas centrales y los fundamentos del régimen terrorista iraní".

Jerusalén y Washington lanzaron operaciones conjuntas contra el régimen iraní el 28 de febrero, dirigidas contra altos dirigentes junto con elementos de sus programas nuclear y de misiles balísticos y sus fuerzas de seguridad interna como parte de una campaña más amplia para neutralizar la amenaza de Teherán contra Israel y el Oriente Próximo en general.

En las últimas 24 horas, aviones de combate israelíes atacaron más de 120 objetivos de defensa aérea y misiles en el centro y el oeste de Irán, informó el ejército el domingo por la mañana.

Los objetivos incluían emplazamientos de misiles balísticos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, instalaciones de producción y lanzamiento de aviones no tripulados y baterías de defensa antiaérea, según las FDI.

"Los sistemas de defensa aérea desmantelados constituían una amenaza para los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, y su desmantelamiento contribuye a mantener la superioridad aérea de la Fuerza Aérea israelí sobre Irán", dijo el ejército.

Oleadas simultáneas de ataques contra objetivos en Irán y Líbano.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, el ejército dijo que su fuerza aérea atacó docenas de objetivos del régimen iraní en varias regiones, incluyendo un complejo de la IRGC utilizado para almacenar armas como lanzadores de misiles balísticos, instalaciones para la producción, almacenamiento y desarrollo de misiles balísticos antiaéreos, y sistemas de defensa aérea iraníes.

En el Líbano, las FDI afirmaron haber atacado más de 140 emplazamientos de Hezbolá, entre ellos un campo de entrenamiento, depósitos de armas, posiciones de lanzamiento, el cuartel general de la Fuerza Radwan y otras infraestructuras en Beirut y en todo el país.

Las tropas de tierra siguieron operando en el sur del Líbano, añadieron los militares, diciendo que unidades de las divisiones 91, 146 y 36 mataron a docenas de terroristas de Hezbolá en ataques aéreos y combates cuerpo a cuerpo, descubrieron depósitos de armas y pozos de túneles, y dispararon más de 400 proyectiles de artillería contra posiciones de Hezbolá durante el último día.

Las FDI informaron de que otro ataque de la 215 Brigada, dependiente de la 162 División, destruyó un centro de mando de Hezbolá que albergaba varios drones que habían sido utilizados para lanzar aviones no tripulados contra fuerzas y territorio israelíes, y que las tropas encontraron otras armas de fuego, chalecos y munición durante la operación.

"Las FDI continuarán profundizando sus operaciones contra el régimen terrorista iraní y la organización terrorista Hezbolá en paralelo, con el fin de eliminar las amenazas a los civiles del Estado de Israel", dijo el ejército.

© JNS