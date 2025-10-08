Ben Shapiro atribuye el radicalismo mundial a la pérdida de valores bíblicos

Publicado por Etgar Lefkovits 8 de octubre, 2025

El auge de la violencia política y de las teorías conspirativas antiisraelíes en Occidente tiene su origen en la ausencia de valores bíblicos, afirmó a principios de esta semana el comentarista político conservador estadounidense Ben Shapiro.

Una "mentalidad carroñera" que ignora los valores bíblicos judeocristianos básicos que instan a la autocorrección, y en su lugar echa la culpa a los demás, es la causa fundamental del malestar geopolítico de la sociedad occidental actual, argumentó.

"Es más fácil decir que tengo un problema en mi vida, que no hay nada que pueda hacer al respecto, y voy a sentarme aquí y voy a revolcarme en él", dijo Shapiro en un discurso en el Teatro de Jerusalén organizado por el Centro Herut el domingo. "Voy a culpar a otro, voy a derribar las instituciones y los sistemas responsables de mis fracasos. Es mucho más duro lo que dice la Biblia y lo que tradicionalmente ha dicho Occidente, que es no, no, no, tienes que arreglarlo tú mismo."

Añadió que Occidente, aquejado de un complejo de culpa, ha importado millones de emigrantes que creen que la civilización occidental es malvada, lo que ha dado lugar a la actual plaga mundial de terrorismo y antisemitismo..

Instando a los israelíes a no rehuir la verdad de su relato, Shapiro, judío ortodoxo, dijo que una sociedad basada en la Biblia es naturalmente proclive a la retrospección y la contrición y, por tanto, más susceptible a las campañas de presión externas.

"¿Cómo es posible que, por ejemplo, y de nuevo creo que éste es un ejemplo perfecto, Israel sea ahora mismo más impopular en Estados Unidos que los palestinos, y entre los jóvenes que el propio Hamás?", preguntó, refiriéndose a recientes sondeos.

Argumentando que Israel "está en la punta de la lanza de todo Occidente", Shapiro dijo que el Estado judío debe enfrentarse a sus críticos reconociendo que es la fuerza del bien, "sin culpa y sin vergüenza".

"Pero entiendan que cada vez que oigan a gente que les critica en Internet, cada vez que vean a gente que va contra este país y contra ustedes personalmente en TikTok, cada vez que vean a gente que difunde mentiras, la razón por la que difunden mentiras es un defecto de carácter en ellos y no en ustedes", dijo.

Mientras Israel permanezca unido internamente, concluyó Shapiro, "tendrás el éxito asegurado".

Amiad Cohen, director general de Herut-The Center for Israeli Liberty, una organización educativa conservadora, dijo: "Como uno de los únicos países del mundo donde vemos el retorno de los valores bíblicos, el futuro moral del mundo occidental se encuentra en Israel."

© JNS