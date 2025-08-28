Una segunda denunciante se presenta contra Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de agosto, 2025

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se apartó temporalmente de sus funciones en mayo tras una denuncia por conducta sexual inapropiada, se enfrenta ahora a una segunda acusación de otra mujer, informó este jueves The Guardian.

La mujer, identificada únicamente como Patricia, ha prestado testimonio ante la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, que está investigando las acusaciones vertidas contra Khan, según el informe.

Patricia declaró al periódico que Khan abusó de su poder como uno de los principales abogados de la CPI y la sometió a un "ataque constante" de insinuaciones no deseadas mientras trabajaba en unas prácticas para él en 2009.

"Karim era una persona bien relacionada y respetada que podía hacer que las cosas sucedieran, y alguien que hablaba bien de ti", declaró la mujer. Sin embargo, Patricia dijo que las prestigiosas prácticas en la CPI "tuvieron un precio que no debería haber tenido".

"No debería haberlo hecho", afirmó. "Era mi empleador", agregó.

Patricia alegó que Khan tocó sus pechos en las oficinas de la CPI en lo que describió como un incidente "prolongado" y "totalmente no consentido".

Más tarde, Khan presuntamente pidió a Patricia que trabajara desde su casa, donde se sentaba junto a ella en un sofá, la tocaba, besaba y la presionaba para mantener relaciones sexuales. Ella dijo que se negó repetidamente, inventando excusas para no enfadarle, pero que se sentía "atrapada" debido al desequilibrio de poder.

Como se pagaba sus propios gastos durante las prácticas, Patricia dijo que creía que era esencial una carta de recomendación positiva de Khan. Finalmente recibió una, que calificó de "trato con el diablo".

Aunque se sentía "desgraciada" y deprimida, Patricia explicó que se quedó hasta que terminaron las prácticas. Siguió en contacto con Khan después por motivos profesionales, pero se distanció gradualmente.

En 2019, Patricia declaró que recibió un mensaje no solicitado de Khan, en el que le agradecía su "buena compañía" y se refería a ella como una "muy buena amiga". Ella le respondió pidiéndole que dejara de contactar con ella.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo a The Guardian que la Oficina de Servicios de Supervición Interna había revisado el material compartido por Patricia y entrevistado a personas cercanas a ella. Un portavoz del organismo de control interno de la ONU señaló que no haría comentarios a la espera de la investigación sobre las acusaciones.

Khan se ha tomado un permiso a la espera del resultado de la investigación sobre las acusaciones de que agredió a una compañera de trabajo malaya, al tiempo que la instó a no presentar cargos, ya que podrían entorpecer su caso de crímenes de guerra contra dirigentes israelíes.

"Piensa en las órdenes de detención palestinas", se cita que dijo el fiscal jefe, según su acusadora. Khan ha negado todas las acusaciones.

En mayo de 2024, Khan anunció que solicitaría órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por "crímenes contra la humanidad" en la Franja de Gaza.

El tribunal de La Haya, que enjuicia de forma independiente los crímenes de guerra más graves y no forma parte de las Naciones Unidas, emitió las órdenes de detención en noviembre.

The Associated Press informó hace tres meses que el caso contra los líderes del Estado judío se ha paralizado a raíz de la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump en febrero para sancionar a Khan y al tribunal. Al parecer, al fiscal, que es británico, se le han congelado sus cuentas bancarias en el Reino Unido e incluso ha perdido todo acceso a sus cuentas de correo electrónico de trabajo.

EEUU sanciona a cuatro jueces y fiscales de la CPI: "El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional"

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos juristas de países aliados como Francia y Canadá.



"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo Marco Rubio, en un comunicado del Departamento de Estado.



Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".



