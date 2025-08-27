Netanyahu reconoce el genocidio armenio, la primera vez que lo hace el primer ministro israelí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció públicamente el martes por primera vez el genocidio llevado a cabo contra armenios, asirios y griegos por la Turquía otomana a principios del siglo XX.

Preguntado por el podcaster conservador Patrick Bet David por qué Jerusalén aún no ha reconocido el genocidio armenio, Netanyahu dijo: "De hecho, creo que lo hemos hecho. Creo que la Knesset aprobó una resolución en ese sentido".

El 1 de agosto de 2016, los legisladores de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Knesset emitieron una resolución que reconocía el genocidio armenio, instando al Gobierno a reconocerlo como tal formalmente.

Presionado sobre por qué ningún primer ministro ha calificado públicamente los sucesos de la Primera Guerra Mundial de genocidio, Netanyahu dijo: "Acabo de hacerlo. Aquí tienes".

Un portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Israel dijo a JNS el miércoles que no se sumaría a los comentarios hechos por Netanyahu.

En 2018, el entonces ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan instó a Netanyahu a reconocer los asesinatos en masa de 1,5 millones de armenios por parte del Gobierno otomano como genocidio. Mientras que Turquía niega el genocidio, más de 30 países han reconocido oficialmente las matanzas de 1915-1917 como tales.

En el pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jerusalén estimó que el reconocimiento por parte del Gobierno israelí probablemente provocaría la expulsión del personal de la embajada en Ankara y la retirada del embajador de Turquía en Israel.

Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha vuelto más hostil hacia Israel y más cercano a Hamás desde el ataque transfronterizo de la organización terrorista palestina contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

En marzo, Erdogan rezó por la destrucción del Estado judío mientras dirigía un servicio de oración que marcaba el final del Ramadán en una mezquita de Estambul.

"Que Alá, por el bien de su nombre Al Qahhar, destruya y devaste al Israel sionista", dijo a los asistentes el presidente turco islamista. "Que todos nosotros, testigos de lo que está ocurriendo allí [en la Franja de Gaza], permanezcamos unidos, fuertes y resistentes como hermanos; que Alá mantenga nuestra unidad por siempre".

Al Qahhar es uno de los nombres de Dios en el Islam y suele traducirse del árabe como "El Conquistador", "El Vencedor" o "El Sometido".

El año pasado, el dirigente turco calificó a Netanyahu de "vampiro que se alimenta de sangre", al tiempo que instaba a los musulmanes de todo el mundo a tomar las armas contra Israel.

Erdogan también declaró a Newsweek que los terroristas palestinos de Gaza estaban "simplemente defendiendo sus hogares, sus calles y su patria" cuando asesinaron a unas 1.200 personas, principalmente civiles, el 7 de octubre.

En julio de 2024, Erdogan abiertamente amenazó con invadir el Estado judío. "Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas a Palestina. Igual que entramos en Karabaj, igual que entramos en Libia, podríamos hacerles lo mismo. No hay nada que no podamos hacer", dijo en un discurso televisado.

