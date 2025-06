La Embajada de EEUU en Jerusalén reanuda sus operaciones en medio de la tregua entre Israel e Irán

La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén anunció el miércoles que había abierto "como de costumbre", con las órdenes de refugio en el lugar para los empleados del Gobierno estadounidense y sus familiares levantadas en vista del alto el fuego entre Israel e Irán que entró en vigor el día anterior.

Las citas programadas para pasaportes estadounidenses e informes consulares de nacimiento en el extranjero se reanudaron con normalidad, según informó la embajada en su página web.

La Embajada "aceptará sin cita previa (sin necesidad de cita previa) a los ciudadanos estadounidenses que necesiten un pasaporte de emergencia de validez limitada, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, para aquellos que estén en la fila antes de las 8:30 de la mañana".

Las solicitudes de visado se reanudarán tanto en el consulado de Jerusalén como en el de Tel Aviv el 30 de junio.

Las restricciones de viaje para los empleados del Gobierno se mantuvieron en la zona metropolitana de Tel Aviv (incluidas Herzliya, Netanya y Even Yehuda), Jerusalén y Beersheva.

La Embajada estadounidense señaló que el tránsito entre estas tres zonas estaba autorizado, incluso en la ruta 1 hacia y desde el puente Allenby en la frontera con Jordania.

El Mando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declaró la vuelta a la rutina el martes por la noche. Además, la Autoridad Aeroportuaria de Israel levantó las restricciones sobre el número de vuelos entrantes y salientes, y las tres compañías aéreas de bandera de Israel, El Al, Arkia e Israir, reanudaron sus operaciones inmediatamente.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de EEUU siguió operando vuelos de salida asistida limitados desde Israel, tras el cierre de 12 días de los aeropuertos israelíes a causa de la guerra.

Durante la guerra, el 21 de junio, el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee anunció la Operación Éxodo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Israel.

Señaló que la Embajada había "organizado la salida masiva" y estaba "trabajando sin descanso" para ayudar en este asunto.

La semana pasada, Huckabee dijo que la Administración Trump estaba buscando diferentes maneras de sacar a los ciudadanos estadounidenses de Israel.

"Estamos trabajando para conseguir vuelos militares, comerciales, chárter y cruceros para la evacuación", indicó en X.

“Noticias falsas” y “traición”: Trump y Steve Witkoff desmienten la filtración a CNN que pone en duda el éxito del ataque de EEUU contra el programa nuclear iraní



El presidente Donald Trump y el diplomático Steve Witkoff, enviado especial de la Administración Trump para Medio Oriente, calificaron de “absurdos” los reportes de la prensa que ponen en duda el éxito del ataque de Estados Unidos contra el programa nuclear iraní el fin de semana pasado.



En una publicación en mayúsculas en la red Truth Social, el presidente atizó a CNN, el primer medio en publicar una exclusiva que ponía en duda el éxito del ataque; y al New York Times, que afirmó en su sitio web que los principales componentes del programa nuclear iraní no habrían sido destruidos durante los bombardeos de EEUU, según un informe clasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés).



"¡Las noticias falsas de CNN, junto con el fracasado New York Times, se han unido en un intento de menospreciar uno de los ataques militares más exitosos de la historia! ¡Las instalaciones nucleares en Irán están completamente destruidas! ¡Tanto el Times como CNN están siendo duramente criticados por el público!", escribió Trump.



Antes de Trump, Witkoff desmintió los detalles de los informes, incluyendo las afirmaciones de que las centrifugadoras utilizadas para el enriquecimiento de uranio de Irán no fueron afectadas. De hecho, el alto funcionario dijo que las filtraciones deben ser investigadas como “traición”.