EEUU enviará ayuda a Gaza con el apoyo israelí, según Huckabee

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de mayo, 2025

Estados Unidos comenzará pronto a entregar ayuda humanitaria a Gaza -una prioridad urgente para el presidente Donald Trump - anunció este viernes el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee durante una rueda de prensa.

El proceso ya se ha puesto en marcha y procederá sin retrasos ligados a negociaciones de alto el fuego o a la evolución de la guerra en curso, subrayó Huckabee, dirigiéndose a los periodistas frente a la embajada en Jerusalén.

"Una de las preocupaciones más urgentes del presidente Trump es hacer llegar la ayuda a Gaza", dijo el embajador. "El proceso ha comenzado. Los alimentos se distribuirán de manera eficiente y segura a quienes los necesiten dentro de Gaza", agregó.

Subrayó que el plan incluye estrictas salvaguardas para evitar que Hamás intercepte la ayuda, citando casos pasados en los que el grupo robó y revendió alimentos para financiar armas y violencia. "Hamás ha tomado alimentos destinados a personas hambrientas, los ha vendido en el mercado negro y ha utilizado el dinero para comprar armas y matar gente", señaló.

Huckabee afirmó que no existe tensión entre Estados Unidos y Jerusalén en relación con el plan de ayuda. "No hay desacuerdo ni sensación de conflicto entre nosotros e Israel. El presidente lo ha dejado claro", sostuvo.

Según el embajador, Israel apoya la iniciativa pero no participará en la distribución o entrega de la ayuda a Gaza.

"Israel participará en la supervisión militar porque se trata de una zona de guerra, pero no en llevar o repartir alimentos", manifestó. "Las afirmaciones de que a los israelíes no les importa son falsas. Les importa mucho, pero no quieren que Hamás robe la ayuda", añadió.

"La ayuda no depende de ningún alto el fuego o negociación", dijo Huckabee. "Sólo depende de nuestra capacidad para hacerla llegar. Esperamos hacerlo pronto, pero no puedo dar una fecha exacta", remarcó.

Una empresa de seguridad privada custodiará los trabajadores en los centros de distribución dentro de la Franja de Gaza.

"Según el plan logístico, no habrá grandes distancias para llegar a los centros. El mayor peligro es no hacer nada mientras la gente se muere de hambre", afirmó Huckabee, haciendo un llamamiento a la ONU y a los gobiernos del mundo para que actúen. "Esto no será perfecto desde el principio, y habrá desafíos", agregó.

Por su parte, el senador estadounidense Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) reiteró su postura sobre la diplomacia regional e indicó que no apoya ningún acuerdo con Arabia Saudí que no incluya la normalización de las relaciones con Israel.

"Este acuerdo histórico pondría fin de forma efectiva al conflicto árabe-israelí y permitiría a la región marchar hacia la luz", expresó. Graham añadió que no apoyaría ningún tipo de acuerdo -de defensa o de otro tipo- con Arabia Saudí que no "incluyera la normalización de las relaciones con Israel como parte del paquete".

© JNS