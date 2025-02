Una cadena de noticias árabe financiada por los contribuyentes estadounidenses hace cambios tras emitir entrevistas con terroristas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 6 de febrero, 2025

El Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis confía en que se estén produciendo cambios en Alhurra después de que la cadena de noticias en lengua árabe financiada por el gobierno de Estados Unidos emitiera repetidamente opiniones de terroristas o simpatizantes del terrorismo.

El organismo de control de los medios de comunicación dijo a JNS que "hay motivos para ser optimistas sobre un cambio real" en la cadena tras el nombramiento de Jeffrey Gedmin como presidente y director general de su organización matriz en octubre.

"Hemos mantenido una fructífera reunión e intercambios de correos electrónicos con Gedmin y su equipo principal, por lo que ha habido un seguimiento real por su parte", dijo a JNS un portavoz de CAMERA.

Gedmin aceptó mantener reuniones periódicas con CAMERA en un esfuerzo por contrarrestar la parcialidad antiisraelí y antiestadounidense en la redacción.

"La profunda experiencia de CAMERA en la supervisión de los medios de comunicación será crucial para garantizar que la programación de Alhurra refleje los valores de los contribuyentes estadounidenses", dijo Andrea Levin, presidenta y directora ejecutiva de CAMERA.

"Como es comprensible que los editores de CAMERA y Alhurra tengan perspectivas diferentes, es natural que no siempre estemos de acuerdo en todos los temas. Pero un diálogo continuo, abierto y amistoso es un indicio bienvenido de que Alhurra va por buen camino", dijo Levin. "Los recientes cambios de liderazgo señalan una nueva era para la red y estamos entusiasmados de trabajar juntos".

Fundada en 2004, Alhurra es una subentidad de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que también dirige Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty.

Desde los ataques de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, la cadena ha contado con invitados que han descrito los ataques como un "heroico milagro militar hecho realidad" y que han acusado a Israel de cometer genocidio.

Un colaborador, Ismat Mansour, apareció en el sitio web de Alhurra como analista político y experto en asuntos de Israel, a pesar de haber sido condenado en 1993 por matar a un judío en un atentado terrorista.

Levin afirmó que otros medios de comunicación en lengua árabe deberían enfrentarse a los críticos por sus prejuicios antiisraelíes y antiestadounidenses.

"Es lamentable que otros medios de comunicación de habla árabe financiados con fondos públicos en Occidente, como la BBC árabe, opten por no dialogar con nosotros de la misma forma transparente y bienintencionada que lo hace Alhurra", declaró Levin.

©️JNS