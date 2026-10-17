Guatemala: fuerte rechazo al Gobierno progresista mientras crece Roberto Arzú, el outsider que promete mano dura como Bukele

Publicado por VozMedia Staff 16 de octubre, 2026

Roberto Arzú, que se presenta como candidato "outsider" y antisistema, encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales de Guatemala de 2027. El empresario e hijo del expresidente Álvaro Arzú promete un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador y espera llegar al Gobierno aprovechando el descontento con la gestión de Bernardo Arévalo.

Arzú, de 56 años, competirá en 2027 por la presidencia de Guatemala y buscará profundizar el giro conservador de Latinoamérica. Entre sus principales propuestas se encuentran el combate contra el crimen y las políticas de mercado. Según le dijo al medio OKdiario, sus principales referencias son Singapur y El Salvador.

“Nuestra bandera principal es devolverle la paz y la seguridad a la familia. Sin paz y seguridad no puede existir vida”, expresó.

Según la última encuesta publicada por Politics Guatemala, Arzú lidera las preferencias por en más de tres puntos a la exprimera dama Sandra Torres, que se queda en el 15,4%. Además, el sondeo destaca que el empresario es el candidato mejor valorado por los votantes, quienes lo asocian principalmente con políticas de orden y la seguridad.

Arzú ya fue candidato a presidente en 2019, cuando quedó finalizó en quinto lugar.

Rechazo al Gobierno actual

La encuesta también mostró un alto nivel de rechazo al presidente Bernardo Arévalo, quien gobierna desde 2023 con el partido Semilla, de valores progresistas. De acuerdo con el sondeo, el 72% desaprueba la gestión de Arévalo.

Además, los guatemaltecos se se encuentran preocupados por su actualidad. El 64% afirmó que su situación personal y familiar ha empeorado, mientras que solo el 6% percibe una mejora.

Debido a los límites constitucionales de Guatemala, Arévalo no podrá optar por la reelección en 2027.