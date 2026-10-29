JD Vance abre un canal directo con Irán mientras Ormuz arde: tres petroleros en llamas y un dron estadounidense capturado

El vicepresidente JD Vance envió una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, para sondear la posibilidad de restablecer contactos y evitar una nueva escalada militar. La iniciativa, ordenada por Donald Trump según The Wall Street Journal y canalizada a través de mediadores qataríes, proponía un encuentro preliminar en el que Vance encabezaría la delegación estadounidense.

Según Axios, la carta de Vance indicaba explícitamente que cualquier negociación destinada a evitar nuevos ataques militares estadounidenses requeriría debates sobre el programa nuclear de Irán.

Trump, sin embargo, se desmarcó horas después. Antes de un acto de campaña en Ohio declaró que no había impulsado la reanudación de conversaciones de paz y que el contacto respondía únicamente a facilitar suministros médicos y ayuda humanitaria a la población civil. "JD Vance me preguntó qué pensaba y le dije: 'Si quieres hacerlo, por mí está bien'", señaló. Rezaei debía responder formalmente este jueves.

Tensión en el Estrecho de Ormuz: tres petroleros y un dron

En paralelo, los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) anunciaron este jueves que tres petroleros explotaron y se incendiaron en las últimas 24 horas al chocar contra minas navales mientras intentaban cruzar por la ruta meridional que Teherán considera no autorizada. Según el comunicado recogido por AFP, los buques habían apagado sus sistemas de radar y navegación e ignorado las advertencias de la Marina iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha reiterado en las últimas semanas que las rutas principales de tránsito han sido desminadas. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hossein Mohebi, desafió públicamente esa afirmación en X: "Demuestren su afirmación de desminado de Ormuz con pruebas independientes, no con declaraciones". La agencia marítima británica UKMTO también registró el aviso de un buque en llamas en el estrecho, aunque sin precisar causa ni víctimas.

En un comunicado separado, los Guardianes afirmaron haber capturado un dron de reconocimiento estadounidense del tipo MQM-170 mediante una operación de guerra electrónica en la zona occidental del Estrecho de Ormuz. No se han difundido imágenes ni confirmación independiente del hecho.