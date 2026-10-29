La empresa japonesa detrás de Hello Kitty anunció que pondrá fin a la colaboración comercial con la serie televisiva Vivant, después de recibir críticas por una trama que muestra a una organización vinculada a China torturando a un integrante de una unidad de espionaje militar japonesa.

Sanrio, la compañía responsable del popular personaje Hello Kitty, se disculpó este jueves por la polémica y anunció la cancelación de la colaboración comercial con la serie. En un comunicado, la empresa afirmó que había recibido comentarios de diferentes sectores sobre los productos asociados al drama y expresó: "Nos disculpamos sinceramente por cualquier preocupación que esto haya podido causar".

La compañía explicó que el proyecto "contiene expresiones que son incompatibles con la filosofía corporativa del Grupo Sanrio". Por ese motivo, aseguró que había «decidido poner fin a esta colaboración, así como a todos los proyectos posteriores y campañas promocionales».

La alianza contemplaba una línea de productos promocionales en la que Hello Kitty y otros personajes de Sanrio aparecían representados como personajes de Vivant, una producción que actualmente se encuentra en su segunda temporada.

Antes de la disculpa, el medio estatal chino Global Times había acusado a la serie de "difamar a China" y afirmó que había "desatado conmoción y una fuerte reacción negativa en las redes sociales".

El medio también sostuvo que la producción reflejaba la "narrativa antichina de la actual administración conservadora de derecha de Japón", en referencia al Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi.

Las relaciones entre Tokio y Pekín, históricamente tensas, se han deteriorado desde que Takaichi sugirió el año pasado que Japón podría intervenir militarmente ante un conflicto relacionado con Taiwán. China reclama la isla autónoma como parte de su territorio y ha prometido ponerla bajo su control.

TBS defiende el carácter ficticio de la serie

La cadena privada TBS, responsable de la producción de Vivant, defendió el contenido del drama y rechazó que su intención fuera atacar a un país en particular.

"Es una obra de entretenimiento completamente ficticia", afirmó la emisora en una declaración enviada a AFP.

"No existe absolutamente ninguna intención de transmitir mensajes que menosprecien a una nación en particular o hieran los sentimientos del público", añadió.

El presidente de la cadena también declaró a medios japoneses que TBS "no adopta en modo alguno una posición que fomente el conflicto entre naciones ni que apruebe el uso de la fuerza o la violencia".

La colaboración comercial había generado críticas entre usuarios de la red social china Weibo. "Sanrio, eres una marca que transmite un mensaje de belleza y bondad, ¿por qué te has involucrado en esto?", escribió uno de ellos.

"Es decepcionante", señaló otra publicación, que recordó que el fundador de la compañía había participado durante años en diversas actividades contra la guerra y sostuvo que Sanrio se había creado originalmente sobre los ideales de detener los conflictos y valorar la paz.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, se sumó a las críticas durante una rueda de prensa habitual celebrada el jueves, después del anuncio de Sanrio.

"Este drama televisivo vuelve a revelar la persistencia en Japón de una corriente que busca utilizar productos culturales para vilipendiar y difamar a China y difundir sentimientos antichinos", afirmó.

"Esto debería hacer saltar las alarmas entre la comunidad internacional y las personas ilustradas de Japón", agregó.