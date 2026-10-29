El presidente Donald Trump exigió que la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, sea retirada de la contienda electoral y enfrente posibles cargos penales, tras conocerse una investigación periodística que vincula a miembros de su campaña con una presunta estrategia para confundir a los votantes y perjudicar al senador republicano Dan Sullivan.

La controversia estalló después de que The New York Times revelara que operadores vinculados a Peltola y al Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) habrían participado en el reclutamiento de otro candidato llamado Dan Sullivan, con el propósito de dividir el voto del actual senador republicano en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

Según la investigación, basada en mensajes internos y testimonios de personas vinculadas a la operación, los organizadores buscaron ciudadanos que compartieran el nombre del legislador hasta encontrar a Dan J. Sullivan, un profesor jubilado de Petersburg que finalmente consiguió aparecer en la boleta electoral.

Trump calificó la maniobra de fraude electoral y sostuvo que Peltola y los responsables deberían enfrentar consecuencias legales.

"Creo que deberían ser procesados", declaró el mandatario, según informó AFP.

Dan Sullivan denuncia un escándalo electoral

El senador republicano también arremetió contra su rival demócrata y calificó la presunta operación como un escándalo de máxima gravedad.

En declaraciones recogidas este jueves por el New York Post, Sullivan acusó a los responsables de intentar manipular la decisión de los electores mediante la presencia de un candidato con un nombre prácticamente idéntico al suyo.

La boleta identifica al senador republicano como Dan S. Sullivan, mientras que el otro aspirante aparece como Daniel J. Sullivan Jr., sin afiliación partidista.

La controversia tiene especial relevancia porque Alaska utiliza un sistema de voto por orden de preferencia, que permite a los electores clasificar a varios candidatos en lugar de elegir solamente a uno. La División de Elecciones de Alaska explica aquí su funcionamiento.

El Departamento de Justicia interviene en la disputa

La Administración Trump ya había presentado una demanda federal para intentar impedir que Alaska certifique los resultados de la elección al Senado si Peltola derrota por un margen estrecho al republicano Sullivan, mientras se investiga una posible confusión entre los votantes.

Por su parte, la campaña de Peltola negó cualquier participación en la candidatura del segundo Sullivan y calificó las acusaciones como una distracción política.

Aunque la investigación periodística documenta contactos y gestiones de operadores demócratas para promover candidaturas alternativas, hasta el momento no se ha establecido judicialmente que Peltola haya cometido fraude electoral.

La controversia surge a menos de una semana de las elecciones del 3 de noviembre, en una contienda considerada relevante para la composición del próximo Senado.