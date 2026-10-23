Un terremoto de magnitud 7,0 en el Tíbet deja al menos 16 muertos y más de 300 viviendas destruidas mientras China lanza una operación de rescate a gran escala

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche del jueves una remota zona del Tíbet, en el suroeste de China, y dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos. Pekín ordenó un despliegue de emergencia "a toda máquina" mientras los equipos de rescate buscaban supervivientes entre más de 300 viviendas derrumbadas o dañadas.

El seísmo y los daños

El epicentro del sismo, que se registró a las 10:33 pm (hora local), se localizó a aproximadamente 118 millas al este-noreste de Nagqu y a unas 242 millas al noreste de Lhasa, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según la agencia estatal china Xinhua, citada por AFP, 339 viviendas se derrumbaron o resultaron dañadas, junto con al menos 20 establos. Más de 12.000 residentes fueron evacuados y las autoridades reportaron cortes de electricidad y telecomunicaciones en la capital del condado.

Las cifras de heridos han ido variando a medida que avanzan los equipos de rescate: Xinhua llegó a informar de 76 lesionados, 11 de ellos graves, mientras otros medios oficiales citaron 54 o 65 heridos. El saldo de fallecidos se mantenía en 16 en las últimas actualizaciones.

Una operación de rescate a gran altitud

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó "esfuerzos totales" para buscar supervivientes, atender a los heridos y reducir al mínimo las víctimas. Xinhua señaló que el seísmo causó "bajas significativas" en una zona de gran altitud y bajas temperaturas, factores que complican tanto el rescate como el alojamiento de los desplazados.

Las autoridades movilizaron a cientos de bomberos, policías y militares, con perros adiestrados y maquinaria para rastrear escombros. El Cuerpo Nacional de Rescate contra Incendios envió 350 efectivos y 83 vehículos, mientras la brigada municipal de rescate desplegó 25 vehículos y 110 personas.

Pekín destinó 50 millones de yuanes —unos 7,5 millones de dólares— a ayuda de emergencia, además de otros 30 millones para la recuperación. Entre los suministros enviados figuran 1.000 viviendas prefabricadas, 3.239 tiendas de campaña, camas plegables y mantas.