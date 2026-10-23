El primer petrolero con diésel ruso pone rumbo a Nueva York tras el acuerdo entre Trump y Putin

El primer petrolero cargado con diésel ruso ya navega hacia Nueva York, tras el acuerdo energético alcanzado el pasado 9 de octubre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Según informó la agencia Reuters, el buque Agioi Fanendes, con bandera de Malta, partió el jueves 22 de octubre del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, con 40.000 toneladas de diésel de muy bajo contenido de azufre. Su llegada a Nueva York está prevista para el próximo 7 de noviembre, según datos de seguimiento marítimo de LSEG.

El envío representa un giro en la política energética de Washington hacia Moscú, después de las restricciones impuestas a las importaciones estadounidenses de petróleo y derivados rusos tras la invasión de Ucrania en 2022. Por el momento, no se ha identificado públicamente al comprador ni al vendedor de este cargamento.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este viernes la salida del primer petrolero y aseguró que los suministros continuarán de manera regular, según recogió The Associated Press.

El acuerdo fue anunciado por Trump el 9 de octubre con el objetivo de aumentar la disponibilidad de combustible y aliviar los elevados precios del diésel antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

De acuerdo con las cantidades anunciadas por la Casa Blanca, Rusia exportaría inicialmente 300.000 toneladas de diésel, equivalentes a unos 2,25 millones de barriles, destinadas a Estados Unidos y otros mercados internacionales. A estas se sumarían otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón adicional posteriormente.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, adelantó que Moscú aspira a recuperar un volumen de exportaciones de entre tres y 3,5 millones de toneladas mensuales antes de finalizar el año.

Washington flexibiliza las sanciones y Ucrania cuestiona el acuerdo

La Administración Trump también aprobó una excepción temporal a las sanciones contra Rusia. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió el 9 de octubre la Licencia General 135, que autoriza determinadas operaciones de venta, entrega, descarga e importación de diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027.

La medida supone una flexibilización parcial de las restricciones, aunque no elimina el régimen general de sanciones contra Moscú.

El acercamiento energético ha generado críticas en Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky cuestionó la decisión estadounidense, al considerar que permitir nuevas operaciones comerciales con combustible ruso podría proporcionar ingresos adicionales a Moscú mientras continúa la guerra.