Washington retiró las visas a decenas de altos cargos de Colombia y Bolivia

Washington anunció este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

"Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado citado por la AFP.

El Escudo de las Américas y su trabajo en la región

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esos esfuerzos conjuntos, recordó.

Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente Abelardo de la Espriella, que venció a Petro en las últimas elecciones.

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a posesionarse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

Algunos de los bolivianos sin visa

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.