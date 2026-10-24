El jefe de los servicios de inteligencia alerta de que Irán ha aumentado sus esfuerzos para atacar a estadounidenses en Oriente Medio

El jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, advirtió este viernes de que Irán ha incrementado "sustancialmente" sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense en Oriente Medio y otros países. La alerta se produce en medio del aumento de los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí y de las tensiones entre Washington y Teherán.

"Hemos recibido información de inteligencia de que Irán ha aumentado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense", afirmó Clayton en un memorando enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, según un funcionario estadounidense. El documento, del que informó inicialmente Axios, advierte de que los planes iraníes para atentar contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada.

"Los esfuerzos de los iraníes para planificar atentados letales contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado fases avanzadas tanto en Oriente Medio como en determinados otros países", señala el memorando.

La advertencia llega después de que Washington ordenara esta semana la salida de Arabia Saudí del personal no esencial de su embajada y de sus familiares, ante el deterioro de la situación de seguridad.