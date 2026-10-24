“Intentarán una jugada judicial”: Lucas Ribeiro advierte en Voz News que Lula da Silva alegará interferencia extranjera si pierde las presidenciales

El analista de América Latina y política internacional Lucas Ribeiro cuestionó las encuestas sobre la segunda vuelta presidencial en Brasil y señaló que algunos sondeos muestran una ventaja para Flávio Bolsonaro frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque reconoció que la contienda será muy reñida, destacó las diferencias entre las mediciones y puso en duda la fiabilidad de algunos institutos demoscópicos.

"Datafolha tiene un histórico de errores", afirmó Ribeiro en una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, al referirse a una encuesta que situaba a ambos candidatos en un empate técnico, con un 50% de los votos para cada uno. En contraste, mencionó otros sondeos que daban ventaja al candidato de derecha. "Yo creo que hay un pequeño favoritismo a Flávio", sostuvo, aunque advirtió que el margen final podría ser reducido.

Ribeiro también señaló que las medidas sociales anunciadas por Lula durante las últimas semanas de campaña podrían influir en el resultado electoral. Según el analista, el presidente ha recurrido a iniciativas populistas y al uso de herramientas gubernamentales para promover sus políticas. Entre esas medidas, mencionó el aumento de las ayudas sociales durante el periodo electoral.

El analista también interpretó las acusaciones de Lula contra Meta, a la que responsabiliza de favorecer a Bolsonaro en las redes sociales, como una posible estrategia ante una derrota. "Yo pienso que es una jugada, especialmente en caso de que el PT pierda las elecciones", afirmó. Ribeiro consideró que el oficialismo podría intentar llevar la disputa a los tribunales y denunciar una supuesta interferencia extranjera.

Más allá de la contienda electoral, Ribeiro identificó la inseguridad y el endeudamiento como dos de los principales problemas de Brasil. "El tema del crimen organizado en Brasil es uno de los temas que más preocupa a los brasileños", señaló, al advertir que distintas regiones están dominadas por organizaciones criminales y narcotraficantes. También aseguró que alrededor del 82% de los brasileños están endeudados, una situación que afecta su capacidad de consumo.

De igual forma, Ribeiro sostuvo que una eventual presidencia de Bolsonaro podría favorecer una mayor cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico. Según explicó, Bolsonaro ve el respaldo estadounidense como "una ayuda internacional muy importante" para enfrentar el crimen organizado.

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