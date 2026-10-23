Reino Unido: investigan al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, está siendo investigado en el Reino Unido por presunta posesión de pornografía infantil.

Medio británicos se hicieron eco de la noticia de la investigación contra Thomas Markle, que se inició después de que Thomas Jr., otro de sus hijos, presentase una denuncia contra su padre tras presuntamente hallar una colección de imágenes de abusos sexuales a menores en sus vivienda ubicada en la ciudad de Cebú (Filipinas).

Meghan Markle, "consternada"

La duquesa de Sussex emitió un comunicado recogido por AFP en el que expresa su "consternación" por la noticia, a pesar de que lleva años sin tratarse con su padre.

Además, Meghan Markle reconoció que ya fue informada de ciertas acusaciones respecto a su progenitor.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", dijo la duquesa de Sussex. "En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Familia Real y Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando".

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las tergiversaciones publicadas por ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecieron a un único motivo: protegerlos. Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes", añadió.

"Mi hermano quiere destruir a nuestro padre"

Samantha Markle, otra de las hijas de Thomas Markle, defendió a su padre y arremetió contra su hermano Thomas Jr. por quererlo "destruir" mediante "mentiras".

"Estas acusaciones repugnantes carecen por completo de fundamento y mi hermano es repugnante por inventárselas. Quiere destruir a nuestro padre. Debería darle vergüenza", señaló Samantha Markle, en declaraciones recogidas por el periódico británico Daily Mail. "Mi hermano soltó estas mentiras por primera vez hace unas semanas, cuando se le cortó el dinero que le daba mi padre. Lleva años utilizando a papá como fuente de ingresos y, en cuanto dejó de recibir dinero, se inventó las mentiras más escandalosas que se le ocurrieron para intentar sacar provecho de los medios de comunicación".