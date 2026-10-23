Washington amplía el cerco tecnológico a Huawei: veta productos con chips de una filial y apunta a nuevas restricciones de inversión

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) prohibió este jueves la venta de una cámara para el tablero de automóviles y de un transmisor inalámbrico de video por llevar chips de HiSilicon, filial de diseño de semiconductores de la china Huawei. Es la primera vez que el organismo aplica la norma aprobada en julio contra productos con piezas de empresas incluidas en su lista de seguridad nacional.

La decisión coincidió con otro movimiento de peso: el Departamento del Tesoro propuso una regla que limita las inversiones estadounidenses en tecnología avanzada en China, Rusia, Corea del Norte y otros países considerados de riesgo.

Un chip pensado para la vigilancia

Según la FCC, HiSilicon presenta su chip como “diseñado para el mercado de la vigilancia” y con “algoritmos de detección de rostros humanos”. El presidente del organismo, Brendan Carr, sostuvo que los dispositivos de video con chips de empresas de esa lista suponen “un riesgo evidente e inaceptable para la nación y su población”.

La grieta que se cierra

HiSilicon no figura por su nombre en la Covered List, el registro de equipos y servicios que la FCC considera una amenaza. La alcanza por ser filial de Huawei, que integra el listado junto a ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua. El registro nació de una ley de marzo de 2020 y la FCC lo publicó en marzo de 2021. Desde fines de 2022 rige la prohibición de autorizar nuevos equipos incluidos en él.

Esa norma dejaba, sin embargo, un vacío: los productos de terceros que incorporaban piezas de esas empresas no estaban cubiertos de forma explícita. Para corregirlo, la FCC también aprobó una regla que veta autorizar dispositivos con componentes que incorporan lógica, como los chips, de entidades del listado.

La medida reajustada tiene límites. Apunta a equipos nuevos, no a los ya instalados, y su alcance depende de que el fabricante de la pieza figure en el listado. Por eso, los principales proveedores chinos de transceptores ópticos para centros de datos quedan, por ahora, fuera.

El Tesoro apunta al capital

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​El programa de inversiones salientes nació en 2023, cuando Joe Biden firmó una orden ejecutiva que limitó el flujo de capital estadounidense hacia semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial en China. En diciembre de 2025, el Congreso lo convirtió en ley y amplió las tecnologías y los países alcanzados, entre ellos Cuba e Irán. La propuesta del Tesoro desarrolla esa ley. El mismo día, el Tesoro presentó una propuesta que amplía el veto a la inversión estadounidense en sistemas hipersónicos, supercomputación, biotecnología e inteligencia artificial . Solo alcanzaría operaciones superiores a 50.000 dólares y excluiría muchas inversiones financieras, como la compra de acciones. Habrá consulta pública antes de la versión definitiva.​El programa de inversiones salientes nació en 2023, cuandofirmó una orden ejecutiva que limitó el flujo de capital estadounidense hacia semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial en. En diciembre de 2025, el Congreso lo convirtió en ley y amplió las tecnologías y los países alcanzados, entre ellos. La propuesta del Tesoro desarrolla esa ley.

Rivalidad con China, con treguas de por medio

Ambas medidas se inscriben en la rivalidad económica y tecnológica con China que se arrastra desde el primer mandato de Donald Trump. En 2025, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, pactaron reducir tensiones y, en septiembre, extendieron la tregua hasta enero.

Mientras tanto, la presión regulatoria continúa. La FCC ya había vetado nuevos modelos de drones y routers de fabricación china, y en julio el Tesoro multó con 200.000 dólares a una empresa por no informar una inversión de 92.500 dólares de una subsidiaria en una firma china de inteligencia artificial y robótica.

La inclusión de Rusia en la propuesta llega días después de que el Tesoro otorgara una licencia temporal que alivia las sanciones al diésel ruso, tras el acuerdo anunciado el 9 de octubre por Trump con Vladimir Putin.