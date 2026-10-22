Ecuador: detienen a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por presunto financiamiento irregular de su campaña

La policía de Ecuador detuvo este jueves a la excandidata presidencial izquierdista Luisa González, a quien las autoridades investigaban desde enero por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, cuando resultó electo el mandatario Daniel Noboa.

González pertenece al movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) que fue inhabilitado para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre, informó la AFP.

La policía señaló en su canal de Whatsapp que la excandidata "fue aprehendida", sin precisar las razones.

"Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!", escribió en X el propio Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado por corrupción. El exmandatario vive en Bélgica desde que dejó el cargo.

La Fiscalía señaló que este jueves formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de Lavado de Activos" y escribió en X las iniciales de los detenidos, entre ellos L.M.G.A. que coincide con los nombres y los apellidos de González.

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", agregó.

Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa.

La Fiscalía no ha precisado si se trata de la misma investigación iniciada en enero o de una nueva. En enero las autoridades allanaron la vivienda de González. Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero desde Venezuela.