¿Qué es Cuba 2.0? El ambicioso proyecto que propone reconstruir la isla con 250.000 millones de dólares

Una inversión estimada en 250.000 millones de dólares, un crecimiento económico acelerado y la transformación de Cuba en un centro tecnológico y productivo del Caribe. Esas son algunas de las principales aspiraciones de CUBA 2.0, una iniciativa que propone un modelo de reconstrucción económica e institucional para la isla.

El proyecto, presentado bajo el lema The Intelligent Rebirth of Cuba (El renacimiento inteligente de Cuba), plantea sustituir las estructuras económicas actuales por un sistema basado en el Estado de derecho, la transparencia institucional, la inversión privada y la incorporación de tecnologías avanzadas.

Según explica su plataforma oficial, uno de los objetivos centrales es aprovechar la proximidad geográfica de Cuba con Estados Unidos para convertir al país en un polo de producción, innovación y exportaciones.

La propuesta está liderada por Ernesto Eduardo Dobarganes, quien se presenta como fundador y director ejecutivo de Vortygon, una empresa vinculada a proyectos de inteligencia artificial, robótica, energía e investigación tecnológica, con sede en Florida.

Un plan de reconstrucción dividido en dos fases

El programa contempla dos grandes etapas para transformar la economía cubana.

La primera, denominada fase de arranque, tendría una duración de dos años y requeriría inversiones de entre 90.000 y 110.000 millones de dólares.

Durante ese período se establecerían nuevas garantías jurídicas para los inversionistas, mecanismos de auditoría y protección de capitales, además de una modernización de sectores estratégicos como la energía, la industria y la logística.

También se propone digitalizar los sistemas tributarios y administrativos para reducir la burocracia y mejorar la gestión pública. Los promotores calculan que esta primera fase permitiría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) entre un 30 % y un 35 %.

La segunda etapa, de consolidación y expansión, contempla un horizonte de diez años y una inversión adicional de entre 140.000 y 170.000 millones de dólares.

En esta fase se buscaría aumentar la producción nacional, desarrollar industrias de alto valor añadido, ampliar las exportaciones hacia Estados Unidos y fortalecer la investigación y la formación tecnológica.

El documento establece como aspiración multiplicar más de diez veces el tamaño de la economía y alcanzar una expansión del PIB de 500.000 millones de dólares, según sus propias proyecciones.

Inteligencia artificial y tecnología como motores económicos

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​La iniciativa contempla desarrollar centros de datos para inteligencia artificial, industrias de robótica, infraestructura digital, aviación moderna y nuevas capacidades energéticas.

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​El objetivo declarado es atraer empresas internacionales, generar empleos especializados e integrar al país en cadenas de suministro regionales y globales. La cercanía con el mercado estadounidense ocupa un lugar central en la estrategia.

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​El proyecto sostiene que Cuba podría convertirse en un socio productivo de Estados Unidos, aprovechando su ubicación geográfica y el potencial de desarrollar nuevas industrias orientadas a la exportación. Uno de los elementos que distingue a CUBA 2.0 es su apuesta por convertir a Cuba en un centro tecnológico regional.​La iniciativa contempla desarrollar, industrias de robótica, infraestructura digital, aviación moderna y nuevas capacidades energéticas.​El objetivo declarado es atraer empresas internacionales, generar empleos especializados e integrar al país en cadenas de suministro regionales y globales. La cercanía con el mercado estadounidense ocupa un lugar central en la estrategia.​El proyecto sostiene que, aprovechando su ubicación geográfica y el potencial de desarrollar nuevas industrias orientadas a la exportación.

¿De dónde saldrían los 250.000 millones de dólares?

La propuesta contempla combinar inversión privada e institucional, asociaciones público-privadas, instrumentos financieros, cooperación multilateral y participación de la diáspora cubana.

En su plataforma, los impulsores presentan un simulador que permite calcular hipotéticos rendimientos financieros. Para la primera fase se utiliza una tasa de referencia del 20 % anual y para la segunda, del 15 %.

Sin embargo, estas cifras son proyecciones elaboradas por los propios promotores, no rendimientos demostrados ni garantizados.

La página también señala que parte de los materiales financieros y estratégicos está reservada a inversionistas institucionales y acreditados.

Hasta el momento, la documentación pública examinada no permite verificar compromisos de financiación por los 250.000 millones de dólares anunciados, ni identificar acuerdos vinculantes con gobiernos, organismos multilaterales o grandes inversionistas que respalden la ejecución del programa.

Entre una propuesta de futuro y los desafíos de su ejecución

La iniciativa aparece en un contexto de profunda crisis económica y deterioro de los servicios e infraestructuras de Cuba, marcado por apagones, dificultades productivas, escasez de combustible y pérdida de capacidad adquisitiva.

Sin embargo, la magnitud del programa plantea interrogantes fundamentales.

Su ejecución exigiría transformaciones políticas, jurídicas y económicas de gran alcance, además de garantías efectivas para la propiedad privada, la protección de inversiones y el funcionamiento de instituciones independientes.

También sería necesario resolver cuestiones relacionadas con las sanciones estadounidenses, el acceso a financiación internacional y las condiciones para atraer capital en una economía actualmente controlada en sectores estratégicos por el Estado cubano.

Por ahora, CUBA 2.0 es una propuesta de reconstrucción, no un proceso de inversión y transformación económica cuya implementación esté demostrada.

El proyecto introduce una visión ambiciosa sobre cómo podría reorganizarse la economía de una Cuba futura, pero su viabilidad dependerá de factores políticos, institucionales y financieros que van mucho más allá de las previsiones publicadas por sus promotores.