Irán: el nuevo ministro de Defensa amenaza a EEUU con "un daño enorme"

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

El recién designado nuevo ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi, inició su mandato con una dura amenaza contra Estados Unidos, advirtiéndole de "un daño enorme" si la Administración Trump prosigue con su campaña militar contra el régimen islamista.

Ajlaqi extendió su ultimátum a los aliados de Washington en Oriente Medio, entre los que se encuentra Israel.

"La gente puede estar segura de que, muy probablemente, no se atreverán a atacarnos", dijo el nuevo ministro de Defensa del régimen islamista tras ser ratificado por el Parlamento iraní, en declaraciones recogidas por AFP.

"Si lo hacen [en referencia a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio], ellos mismos y la región sufrirán un daño enorme", agregó.

Aunque no ostenta ningún rango militar, Ajlaqi lleva 42 años trabajando en el Ministerio de Defensa y, desde 2013, dirige la Organización de Industrias de Defensa de Irán, el fabricante estatal de armamento.

Ajlaqi sustituye a Aziz Nasirzadeh, quien murió en una ofensiva estadounidense-israelí contra un complejo de liderazgo el 28 de febrero, junto con el antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y altos mandos militares