Jalen Hurts estará de baja indefinida tras ser diagnosticado con una trombosis venosa profunda

Noticias preocupantes en la NFL. Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles y uno de los mejores jugadores de la liga, estará de baja de manera indefinida mientras se recupera de una trombosis venosa profunda con embolias pulmonares bilaterales que se le diagnosticó.

A pesar de lo duro que puede sonar el parte médico, su representante, Nycole Lynn, y los Eagles tranquilizaron a los aficionados, afirmando que Hurts se encuentra bien y su pronóstico es "muy bueno".

"En los últimos días, Jalen Hurts se ha sometido a exhaustivas evaluaciones médicas por parte de médicos especialistas. Inicialmente, especialistas de Londres diagnosticaron a Jalen una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda. Tras realizar más pruebas y un seguimiento, el diagnóstico actual es de trombosis venosa profunda, así como de embolias pulmonares bilaterales", dijeron mediante un comunicado.

"Se encuentra clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas. Su tratamiento solo debería consistir en anticoagulación. Durante este tiempo, no se le permitirá participar en ninguna actividad de contacto, incluido el fútbol americano", agregaron. "El pronóstico de Jalen es muy bueno y esperamos una recuperación completa".

Según pudieron consultar los periodistas Adam Schefter (ESPN) e Ian Rapoport (NFL Network), Hurts podría estar fuera de juego lo que resta de temporada. La afección se considera "provocada" debido a un golpe que sufrió un golpe en su pantorrilla izquierda.

Hurts, que llevó a los Eagles a ganar el Super Bowl LIX (2025) frente a los Kansas City Chiefs, estuvo presente en los cinco primeros partidos que disputó la franquicia esta temporada. Firmó un total de ocho touchdowns.