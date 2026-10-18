"¡Francia está en llamas!": Trump apunta a la inmigración como la gran responsable de la violencia

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

La violencia desatada en Francia tiene un responsable central para Donald Trump. El presidente volvió a mostrar su preocupación por el momento que vive uno de los países con mayor peso dentro de la Unión Europea (UE) y en el mundo y señaló a la inmigración como la principal causa de esta crítica situación.

"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado a ese país que en su día fue grande", escribió Trump en Truth Social.

En su intervención, el presidente indicó a los franceses cómo podrían cortar de raíz este tipo de problemas antes de que se produzcan.

"¡Cerrad las fronteras y tomad el control, antes de que sea demasiado tarde!", aconsejó Trump, sobre el que se desconoce si ha tenido algún tipo de interlocución con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para conocer más a fondo la situación.

Hace unas semanas, cuando las manifestaciones vinculadas, en un primer momento, a las críticas por el sistema educativo público actual iban adquiriendo un mayor grado de descontrol y violencia, el presidente apuntó contra la inmigración como el principal motivo por el que se desencadenó el caos.

Quien también conectó esta violencia en Francia con la inmigración fue JD Vance. Antes de partir hacia Uzbekistán e India, el vicepresidente afirmó que la izquierda, con sus políticas migratorias, es la principal responsable.

"Los progresistas occidentales importaron el Tercer Mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales relacionadas con la asimilación y la compatibilidad. Se les advirtió de que esto acabaría pasando y no hicieron caso", escribió Vance en su cuenta personal de X, añadiendo su advertencia de que, si el Partido Demócrata toma el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, Estados Unidos podría vivir una situación igual a la de Francia.

La violencia en Francia está sobrepasando límites inimaginables. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la detención de casi 2.000 individuos por provocar el caos y graves desperfectos en varios edificios gubernamentales y de interés público en las ciudades más importantes del país, principalmente en París, Lyon, Lille, Marsella o Burdeos. Además, más de 500 funcionarios policiales y de emergencias resultaron heridos, según el último balance ofrecido este domingo por el ministro del Interior, Laurent Nuñez.