Trump asegura que Zelenski no quiere terminar la guerra de Ucrania, mientras que el presidente ucraniano vuelve a acusar a sus aliados de no avisar anticipadamente de un ataque ruso con misiles balísticos

Publicado por Israel Duro 19 de octubre, 2026

Donald Trump volvió a cargar duramente contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien acusó de no querer terminar la guerra con Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania volvió a acusar a sus aliados de no avisarles con anticipación del lanzamiento de una batería de misiles balísiticos contra su territorio por parte de Moscú, mientras que Rubió insistió en que no se ha producido "ninguna pausa" en el intercambio de información con Kiev e instó a Zelenski a "concentrarse" en "poner fin" al conflicto".

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense apuntó que su homólogo ucraniano "no quiere que termine esta guerra, y probablemente nunca lo haya querido". Trump aseguró que Zelenski "podría haber conseguido un acuerdo mejor hace dos años que el que puede conseguir ahora. Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o muerta. ¡QUIERO QUE TERMINE ESTA GUERRA!".

Trump apunta al dinero que Ucrania recibe de Europa y que Biden le dio

Algo que, según el republicano, está ocurriendo gracias a "todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado". Trump volvió a acusar a Zelenski de aprovechar este capital para prolongar la guerra y hacer daño a los ciudadanos de los países que le apoyan con sus ataques a las refinerías rusas que, según el mandatario estadounidese, son los causantes de las continuas subidas del precio de la energía de todo el mundo.

"Zelenskyy está atacando las refinerías de gasóleo de Rusia, consciente de que estos ataques están perjudicando gravemente a los mercados mundiales de gasóleo, incluidos los de Estados Unidos. Los agricultores, los ganaderos y las empresas de todo tipo están sufriendo mucho a causa de ello, pero, a pesar de todo, Rusia sigue enviando al mundo millones de barriles de gasóleo a bajo precio".

Trump acusa a Zelenski de dañar a los países que le apoyan atacando refinerías rusas

Además, Trump destacó que Putin "está haciendo muy poco, por no decir nada, para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, y quiero que siga siendo así, y así será, a menos que se interpongan personas estúpidas".

El presidente estadounidense también destacó que se están produciendo avances en las negociaciones de paz en curso para poner fin al conflicto que inició la invasión rusa de Ucrania, y "no quiero hacer nada que, de forma imprudente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones. ¡Se están logrando grandes avances, y eso incluye las actuales negociaciones sobre los rehenes! Firmar ese documento en este momento provocaría precisamente eso, ¡y puedo firmarlo más tarde, o cuando quiera!".

Zelenski vuelve a acusar a sus aliados de no avisar con antelación de un ataque ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este lunes que, "de nuevo", su país no recibió "ningún aviso" de sus socios antes de los ataques con misiles balísticos rusos este lunes de madrugada.

"Se produjo un nuevo ataque de misiles balísticos rusos en varias tandas durante la noche y, de nuevo, no hubo ningún aviso previo de nuestros socios", señaló el mandatario ucraniano en X, donde indicó que los rusos lanzaron 16 misiles balísticos contra Kiev y su región.

La semana pasada, Kiev afirmó que Estados Unidos no le había advertido de ataques similares, de modo que la gente no tuvo tiempo para ponerse a cubierto.