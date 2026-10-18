Trump da su apoyo a Netanyahu para las elecciones: "Este es el aliado que EEUU exige a Israel"

Benjamin Netanyahu y Donald Trump se saludan antes de reunirse en diciembre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

El presidente Donald Trump hizo público su apoyo a Benjamin Netanyahu de cara a las próximas elecciones parlamentarias de Israel, que se celebrarán el 27 de octubre.

El actual primer ministro, que sucedió en el cargo a Yair Lapid en 2022, busca un segundo mandato y reafianzar el apoyo social que tiene respecto a su gestión en el conflicto en Oriente Medio.

"Bibi Netanyahu ha sido un gran primer ministro y un aliado para la paz aún mayor en la lucha contra la República Islámica de Irán", escribió Trump en Truth Social. "Si Israel tiene un líder equivocado —que sería cualquiera que no fuera Bibi—, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por sí mismo, y no estoy dispuesto a hacerlo. Bibi Netanyahu se ha mostrado fuerte, valiente y brillante frente a una oposición tremenda, incluida la procedente incluso del propio Israel".

"He observado a Bibi en los momentos más difíciles. Cualquier hombre o mujer normal en tales situaciones se habría derrumbado bajo la presión, pero Bibi no se derrumbó; de hecho, se hizo más fuerte y mantiene esa misma fortaleza hoy en día. Este es el tipo de aliado que Estados Unidos de América exige a Israel, un país por el que tanto ha hecho. Que esta carta sirva para expresar mi apoyo total y absoluto a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como primer ministro de Israel", agregó el presidente.

Netanyahu se presenta nuevamente bajo las siglas del partido conservador Likud, con el que obtuvo la victoria en las elecciones de 2022, logrando cerca del 25% de los votos y 32 asientos de la Knesset (Parlamento de Israel).

Su principal adversario será la alianza Juntos, posicionada en el centro del espectro político y fundada por Lapid y por el también ex primer ministro Naftalí Bennett.

Estas elecciones, programadas para dentro de pocos días, servirán para que los israelíes juzguen al Gobierno de Netanyahu principalmente en su gestión de la guerra contra Irán y sus aliados.