El presidente de Francia, Emmanuel Macron, justificó sobre los extendidos disturbios, saqueos e incendios registrados en distintas ciudades de su país señalando como factor determinante la guerra que sostiene Estados Unidos contra el régimen de Irán en el golfo Pérsico.

En un discurso televisado, el líder francés argumentó que los manifestantes expresan preocupación por el costo de vida y el precio de los carburantes, variables impulsadas por un conflicto militar en el que aseguró que Francia no ha participado. Macron anunció además una gira por el Golfo para gestionar el abastecimiento energético.

Sin embargo, las justificaciones del Palacio del Elíseo provocaron una rápida respuesta de la administración estadounidense y de analistas internacionales, quienes cuestionan el intento de la presidencia francesa por encubrir una crisis de orden público interna tras factores geopolíticos.

La respuesta de la Casa Blanca y las críticas por política migratoria

El presidente Donald Trump cuestionó la conducción de la crisis en el país europeo, recordando las advertencias hechas a la dirigencia gala sobre el control fronterizo. "Le dije a Macron la primera vez que lo conocí: tienes que cerrar tus fronteras. Vas a arruinar tu país. Y han arruinado su país. Va a ser difícil recuperarlo. Pero con suerte Francia regresará", afirmó el mandatario ante la prensa.

En esa misma línea, el vicepresidente JD Vance responsabilizó a la agenda progresista de las potencias europeas por el deterioro de la seguridad.

"Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron preguntas fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les dijo que llevaría a esto y no escucharon", publicó el Vance en sus redes sociales.

Anarquía organizada y señalamientos a la extrema izquierda

Las explicaciones de Macron respecto a los precios de la gasolina contrastan con la gravedad de los hechos reportados sobre el terreno. Las fuerzas de seguridad francesas ejecutaron casi 2.400 arrestos en una sola jornada en medio de ataques incendiarios contra infraestructura crítica, saqueos masivos y actos vandálicos.

Lisa Daftari, editora jefa de Foreign Desk, señaló a Fox News que el volumen de la violencia no corresponde a una protesta social por el precio del diésel, sino a una "anarquía organizada" encabezada por facciones radicales.

El propio primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció que movimientos de la "ultraizquierda" han orquestado un desorden profundo en el territorio nacional a las puertas del periodo electoral.

Por su parte, Barak Seener, investigador asociado de la Henry Jackson Society en Londres, afirmó que la clase política francesa ha optado por ignorar la alianza entre organizaciones de extrema izquierda y grupos radicales que buscan subvertir las instituciones democráticas, reencuadrando la realidad para suavizar el impacto político de la crisis.