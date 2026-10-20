Una tormenta invernal acecha a Alaska; la costa de Carolina del Norte, bajo aviso por inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso por una severa tormenta invernal que afectará a diferentes puntos de Alaska.

Concretamente, en la ciudad más poblada, Anchorage, se esperan precipitaciones copiosas en forma de lluvia, lo que podría dar lugar a inundaciones.

En otros puntos de Alaska, principalmente en zonas próximas a la frontera con Canadá, el clima frío se está instalando poco a poco y se registrarán nevadas.

Peligro por un ciclón en Carolina del Norte

En la costa este las miradas están puestas en Carolina del Norte, donde un ciclón formado lejos de la costa podría afectar a las islas de los Outer Banks, un destino vacacional muy popular.

Este fenómeno meteorológico podría provocar una subida fuerte de la marea que acarree inundaciones. Por ello, las autoridades de Carolina del Norte ya aplicaron una serie de medidas —como el cierre de carreteras— para minimizar los daños personales y que la integridad de los residentes no corra peligro.

La lluvia llegará a Arizona

En Arizona, el tiempo empeorará en las próximas horas. Este miércoles se esperan tormentas eléctricas, que irán acompañadas de chubascos, en Phoenix y municipios colindantes.

Las autoridades avisaron de los riesgos de las tormentas, que podrían dejas inundaciones localizadas, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones que podrían llegar en forma de granizo.