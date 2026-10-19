Publicado por Alejandro Baños 19 de octubre, 2026

La crítica situación en Francia, sumida en una espiral de violencia, no parece tener fin. El Elíseo —Presidencia de la República Francesa— admitió "fallos" en la respuesta contra la oleada de actos vandálicos en París y en otras de las ciudades más importantes del país, como Lyon, Lille, Marsella o Burdeos.

El presidente Emmanuel Macron, a quien le quedan seis meses en el cargo, reconoció que no se actuó como se debía para impedir que el caos se adueñase de Francia o para hacer frente a los vándalos que están destrozando las calles, quemando edificios públicos o arramplando con todo lo que encuentran en sus asaltos a los comercios.

En una declaración pública televisada, Macron afirmó que las autoridades no creyeron que estos episodios fuesen a adquirir tal grado de violencia y gravedad, al mismo tiempo que aseguró que los instigadores y los vándalos "pagarán" por lo que le están haciendo al país.

"Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad", dijo el presidente francés. "Quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas".

En la misma línea se situó el ministro del Interior. Laurent Nuñez —quien, a pesar de haber presentado su dimisión, continuará en el cargo tras ser ratificado por Macron— declaró que hubo "una falta de previsión" a la hora de coordinar la respuesta contra los disturbios.

Según informó AFP, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también reconoció que las autoridades "han fallado indiscutiblemente".

"Los sediciosos de extrema izquierda querrán desestabilizar nuestras instituciones"

En sus declaraciones, Darmanin apuntó contra un sector muy concreto por ser el instigador de esta violencia: la extrema izquierda.

El ministro de Justicia indicó que los fallos organizativos y de contención derivan de la preparación del servicio de inteligencia francés, que es muy eficaz "en la lucha contra el terrorismo islamista" y contra "las injerencias extranjeras", pero "no sabe luchar correctamente contra la extrema izquierda".

"Es un punto muy importante porque en los próximos años, una de las amenazas que enfrenta nuestro país son los sediciosos de extrema izquierda que querrán desestabilizar nuestras instituciones", añadió.

"Los alborotadores son el brazo armado de La Francia Insumisa"

Desde el ala conservadora de la política francesa se señaló a un sujeto como el principal responsable de todo cuanto está sucediendo en el país: Jean-Luc Mélenchon.

Jordan Bardella, presidente del partido conservador Rassemblement National (Agrupación Nacional), puso a La France Insoumise (La Francia Insumisa), partido de extrema izquierda liderado por Mélenchon, como el promotor de esta violencia.

"Miro con mucha preocupación la deriva de La Francia Insumisa, que empuja a la insurrección: Jean-Luc Mélenchon tiene una responsabilidad muy pesada. Los alborotadores son el brazo armado de La France Insoumise", dijo Bardella durante una entrevista, agregando que es "necesario" que "las milicias antifascistas" sean incluidas en "la lista de organizaciones terroristas".

Previamente, la líder de Rassemblement National, Marine Le Pen, responsabilizó a Mélechon y a La France Insoumise por "considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho".

"Las reivindicaciones sociales legítimas han vuelto a ser secuestradas por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, quienes, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, pretenden precipitar al país hacia el caos", subrayó Le Pen.

Último balance de detenciones y heridos

Esta crítica situación en uno de los países con más peso dentro de la Unión Europea (UE) y uno de los más relevantes del mundo a título geopolítico se observa en el saldo de detenciones llevadas a cabo y en el tipo de actos vándalicos y disturbios que se están produciendo.

De acuerdo a las cifras ofrecidas por las autoridades, ya se han detenido a más de 2.500 individuos, la mitad de ellos en París. Además, en torno a 1.000 funcionarios de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencias han resultado heridos hasta este lunes.

Los disturbios han dejado imágenes inverosímiles. Una de ellas fue el Ayuntamiento de Limoges, ciudad ubicada en el oeste de Francia, en llamas. O el Ayuntamiento de Marsella vandalizado. Además, este lunes los vándalos decidieron bloquear las puertas del Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. También se ve cómo los delincuentes asaltan todo tipo de comercios, incluidos los de marcas de lujo, y sustraen todo aquello que encuentran a su paso.

El Gobierno anuncia toques de queda

Ante los graves episodios que se están produciendo en muchos rincones del país, el Gobierno tomó la decisión de implantar los toques de queda para intentar empezar a contener la violencia.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que estos toques de queda comenzarán este mismo lunes y se aplicarán todas las noches.

"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", informó Lecornu, sin especificar si se llevarán a cabo en todo el territorio o solo en algunas ciudades del país.