Muere Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, a los 78 años

Richard Riehle, conocido por interpretar a Tom Smykowski en la comedia Office Space (1999), ha muerto a los 78 años por causas naturales en Los Ángeles, según han confirmado sus representantes.

El actor estadounidense participó en más de 400 películas y series a lo largo de una carrera de casi cinco décadas. Además de Office Space, apareció en producciones como Casino, Glory, The Fugitive, Wedding Crashers y Bridesmaids, así como en varias series de Star Trek.

Su papel más recordado fue el de Tom, el empleado de Initech que pierde su trabajo, sobrevive a un accidente y recibe una indemnización con la que financia su invento, la "Jump to Conclusions mat". Ese personaje secundario ayudó a convertir Office Space en una película de culto.

Riehle también interpretó a Walt Finnerty en la serie Grounded for Life y siguió trabajando hasta 2026, con The Cowboy Killer como su último crédito.