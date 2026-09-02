Funerales simbólicos en Nepal mientras el balance sube a 1.130 muertos y 4.462 desaparecidos por las inundaciones

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2026

Familias nepalíes celebraron este miércoles funerales simbólicos por sus seres queridos desaparecidos una semana después de que unas inundaciones repentinas devastadoras arrasaran aldeas y hogares en la región del Himalaya, mientras los equipos de rescate recuperaban más de 1.100 cuerpos y seguían buscando a miles de personas desaparecidas.

Mientras tanto, en la capital, Katmandú, cientos de personas hacían cola para donar muestras de ADN con el objetivo de identificar a sus seres queridos entre los cientos de cuerpos recuperados, en un contexto de morgues saturadas que ya han obligado a enterrar algunos cadáveres sin identificar.

El balance de víctimas sigue creciendo

El balance provisional asciende ya a 1.130 muertos y 4.462 desaparecidos entre Nepal y China, Solo en Nepal se han recuperado 1.114 cuerpos y hay 3.916 personas desaparecidas, mientras que en el lado chino, en la región de Tíbet, las autoridades hablan de 16 muertos y 546 desaparecidos. Además, al menos 17 cadáveres han sido arrastrados por los ríos hasta la India.

La ONU estima que solo los daños en edificios ascienden a $158 millones, pero advierte de que las pérdidas totales, incluyendo carreteras, puentes, tierras agrícolas y costes humanitarios, serán muy superiores, mientras Katmandú alerta de que la reconstrucción podría costar miles de millones.

Más de 800 extranjeros entre los desaparecidos

La dimensión internacional del desastre queda reflejada en las cifras de extranjeros afectados: más de 800 personas de más de 30 nacionalidades figuran entre los desaparecidos, 583 en Nepal y 261 en China, según los datos recogidos por la AFP. Entre ellos hay turistas que habían viajado a hacer senderismo en el Himalaya y peregrinos hindúes que se dirigían al sagrado monte Kailash, en el Tíbet.

En China, donde los periodistas extranjeros tienen restringido el acceso al Tíbet y las autoridades mantienen un control estricto sobre la información, grupos de defensa tibetanos en el exilio han cuestionado la versión oficial sobre la magnitud del desastre, aunque Pekín insiste en que la "difusión de información ha sido abierta, transparente y oportuna".

Rescate en condiciones extremas

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en medio de un paisaje transformado por el barro y los escombros, incluyendo el trabajo en los túneles de varias centrales hidroeléctricas sepultados bajo el fango. Hasta ahora, en esos túneles solo han recuperado cuerpos, pero las cuadrillas siguen excavando, perforando y volando rocas para acceder a zonas atrapadas.

El ministro de Exteriores nepalí, Shisir Khanal, afirmó que aún espera que algunos de los desaparecidos puedan estar con vida. "Los milagros ocurren", dijo a la AFP. "En este punto, no quiero abandonar completamente la esperanza".

En Rasuwa, el funcionario gubernamental Dhruba Prasad Adhikari describió la situación como una "catástrofe inimaginable" y reconoció que "esta inundación es mucho mayor que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado", en declaraciones a un periodista de la AFP que llegó a la zona tras más de 12 horas de viaje por carreteras cubiertas de barro y en mal estado.