Irán responde al último ataque de EEUU con la mayor represalia en semanas contra sus bases en la región

Publicado por Israel Duro 2 de septiembre, 2026

Irán lanzó la mayor respuesta en semanas al último ataque de EEUU contra objetivos en su territorio. El Régimen de los Ayatolás bombardeó bases estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Los Guardianes de la Revolución también señalaron que los dos barcos petroleros con bandera saudí golpeados por proyectiles la noche del lunes al martes, se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.

Una afirmación que el Centcom calificó como "desinformación iraní" para amedrentar a los barcos que pretender usar el paso. Por el momento, se sabe que dos marineros filipinos del SIDR perdieron la vida por el ataque.

Qalibaf califica a EEUU como "Satán"

El tono desde Teherán volvió al desafío, tras el tímido intento de apaciguamento del presidente Masud Pezeshkián. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos como "Satán". "Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán", afirmó Qalibaf en una publicación en X, retomando el calificativo utilizado regularmente contra Washington desde la revolución islámica de 1979.

La última ronda de combates comenzó el domingo, cuando Washington atacó objetivos iraníes, en los primeros ataques de este tipo conocidos en varias semanas. Las fuerzas de Teherán respondieron golpeando a tropas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Donald Trump afirmó que los ataques "contundentes" del domingo fueron "en represalia por el intento fallido de los iraníes de colocar minas marinas en el estrecho" y por "el lanzamiento por parte de los iraníes de ocho misiles, todos ellos interceptados con éxito, contra nuestra base militar en Jordania".

El petróleo continúa subiendo y ya supera los $90 por barril La escalada bélica en Oriente Medio llevó al petróleo a nuevas subidas que sitúan su precio por encima de la barrera psicológica de los 90 dólares por barril.

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​Aunque el Brent ya había cruzado esa línea hace tiempo, el coste del barril continuó incrementándose hasta superar los 95 dólares (95,06). Por su partel el WTI, de referencia en EEUU alcanzó los 90,29 dólares.

Según la televisión iraní, la ofensiva estadounidense del martes provocó explosiones en el sur del país, a lo largo del estrecho de Ormuz, y en una isla del golfo. Según la misma fuente hubo otro ataque estadounidense contra un aeropuerto de la provincia meridional de Kermán.

Bajas iraníes

En la provincia meridional de Juzestán, siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas, informó la agencia oficial IRNA.

Por su parte los Guardianes de la Revolución indicaron que cuatro miembros de su fuerza aeroespacial murieron en un ataque estadounidense en la provincia occidental de Kermanshah, y que tres paramilitares murieron en un ataque contra la isla de Lavan, en el Golfo.

"Ataque coordinado de misiles y drones" como represalia

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que sus ataques de represalia incluyeron "un ataque coordinado con misiles y drones contra bases estadounidenses en Erbil", el Kurdistán iraquí, que destruyó un centro de mantenimiento, almacenes y el "sistema de guiado de un aerostato de vigilancia estadounidense", según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

También anunciaron un ataque con misiles balísticos contra un campo de entrenamiento de los Marines estadounidenses en Jordania, en el golfo de Aqaba, cerca de las fronteras con Israel y Arabia Saudí, según la agencia iraní Tasnim.

La media luna roja iraní acusa a EEUU de provocar la muerte de civiles en una boda Cuatro personas, entre ellas un niño, murieron durante una boda a causa de un ataque estadounidense en el sur del país el martes, y unas cincuenta resultaron heridas, según la Media Luna Roja iraní.



"A raíz de un ataque con misiles de Estados Unidos, los fragmentos impactaron en una vivienda en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, donde se celebraba una boda", escribió la organización en X.

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El ejército no se pronunció pero según dijo el portavoz del Mando Central (CENTCOM), Tim Hawkins, "el ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución" iraníes.

La guerra en Oriente Medio comenzó a finales de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que mató el primer día a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Estados Unidos ha venido aplicando además un bloqueo naval a los puertos iraníes y sanciones económicas que están asfixiando al régimen.

El frágil alto el fuego de abril entre Estados Unidos e Irán se derrumbó tras los ataques iraníes a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, donde los incidentes han continuado.