Trump moviliza a todas las agencias de EEUU para asistir a Venezuela tras los terremotos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció que instruyó a todas las agencias del Gobierno federal a prepararse para actuar con rapidez y asistir a Venezuela tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país la tarde del miércoles. El mandatario adelantó que Washington estará al lado de las autoridades venezolanas en las labores de respuesta a la emergencia.

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son ambos de enorme magnitud y han dejado un número devastador de muertes. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y en capacidad de ayudar!", escribió Trump en su red social, Truth Social. "He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!".

El anuncio del presidente llega después de que la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretara el estado de emergencia en todo el país y, en un boletín oficial posterior, diera el primer parte de víctimas: 32 fallecidos y más de 700 heridos, cifras que probablemente aumentarán en las próximas horas. El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, también había reconocido víctimas mortales en su jurisdicción.

El Departamento de Estado ya había activado su respuesta antes del mensaje de Trump. Jeremy Lewin, alto funcionario a cargo de la Asistencia Exterior y los Asuntos Humanitarios, informó que Washington movilizó un equipo de asistencia ante desastres en coordinación con el régimen interino venezolano y que enviará equipos de búsqueda y rescate, insumos médicos y otros recursos. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, había expresado horas antes el respaldo estadounidense al pueblo venezolano.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro frente a la costa caribeña, que dejaron edificios y viviendas derrumbados en Caracas y La Guaira. Rodríguez ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, por graves daños en su infraestructura, además de la suspensión de clases, del Metro de Caracas y del servicio ferroviario.