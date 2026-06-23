Histórico: un bufete impulsado por inteligencia artificial gana un juicio en Reino Unido
La empresa Garfield AI gestionó íntegramente la preparación legal de un caso antes del juicio, incluyendo la elaboración de declaraciones de testigos y la documentación procesal necesaria. La firma, autorizada por la autoridad reguladora de abogados del Reino Unido desde 2025, ofrece servicios para reclamaciones de entre 30 y 10.000 libras (13.500 dólares).
Una consultora independiente de recursos humanos consiguió ganar una demanda por una deuda impagada de 7.000 libras esterlinas(unos 9.000 dólares) utilizando los servicios de un despacho jurídico basado en inteligencia artificial, en lo que podría convertirse en el primer caso exitoso de este tipo en los tribunales de Inglaterra.
Según informó el diario británico The Guardian, la empresa Garfield AI gestionó íntegramente la preparación legal del caso antes del juicio, incluyendo la elaboración de declaraciones de testigos y la documentación procesal necesaria. La firma, autorizada por la autoridad reguladora de abogados del Reino Unido desde 2025, ofrece servicios para reclamaciones de entre 30 y 10.000 libras (13.500 dólares).
La demandante, Tamires Camal Taquidir, recurrió a Garfield AI tras reclamar sin éxito el pago de una deuda derivada de trabajos profesionales realizados. Por aproximadamente 400 libras, la plataforma generó la carta de reclamación inicial y posteriormente impulsó el procedimiento judicial para recuperar la cantidad adeudada.
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El litigio se complicó cuando la parte demandada presentó una contrademanda y contrató a abogados para su defensa. Sin embargo, la inteligencia artificial continuó encargándose de todo el trabajo jurídico previo al juicio, incluyendo la preparación de cuatro declaraciones de testigos y un expediente documental completo para la vista celebrada el pasado 14 de mayo en el Tribunal del Condado de Wandsworth, en Londres.
El fallo
Philip Young, cofundador de Garfield AI, calificó el resultado como un "momento histórico" para el acceso a la justicia. Según explicó, numerosos autónomos y pequeñas empresas terminan asumiendo pérdidas económicas porque los costes legales suelen superar las cantidades que esperan recuperar mediante una demanda.