España: la Justicia envía al banquillo a la esposa del jefe de Gobierno Pedro Sánchez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

Un tribunal español abrió un juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por cuatro delitos y le impuso medidas cautelares, entre ellas la retirada de todos sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional, según un auto judicial difundido este sábado.

La decisión se suma a la serie de graves casos judiciales que rodean al líder de izquierdas, cuyo hermano y varios excolaboradores cercanos están siendo juzgados por asuntos relacionados con corrupción.

Las restricciones impuestas a la esposa de Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó que la medida se adoptó a petición de la Fiscalía y fue ratificada por el juez instructor. Según informó AFP, el magistrado Juan Carlos Peinado ordenó a Gómez entregar todos los pasaportes de los que disponga y comparecer ante la Justicia dos veces al mes hasta que se resuelva el caso.

El caso de Begoña Gómez se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía y sobre el presunto uso de recursos públicos y contactos personales para favorecer intereses privados.

"La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada", escribió el juez en esa resolución.

El tribunal indicó que se notificará "a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares" para impedir que Gómez incumpla la medida.

El auto judicial no establece una fecha para la celebración del juicio.

Corrupción y favoritismo: crece la presión sobre el Ejecutivo socialista

En abril del año pasado, Peinado había imputado formalmente a la esposa de Sánchez por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos. La investigación se inició en abril de 2024 para determinar si Gómez se había beneficiado de su posición como esposa del presidente del Gobierno, acusaciones que tanto ella como Sánchez niegan.

En consecuencia, los partidos de la oposición han exigido la renuncia de Sánchez, cuyo Gobierno se sostiene gracias a frágiles pactos en un Parlamento muy fragmentado, y la convocatoria de elecciones anticipadas, previstas inicialmente para el próximo año.

Además de su esposa, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por presunto favoritismo para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.