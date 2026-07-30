Lo que sabe de la explosión en Polonia que coincidió con el ataque masivo de Rusia contra Ucrania

Publicado por Williams Perdomo 30 de julio, 2026

Las autoridades de Polonia investigan una explosión ocurrida este jueves en un campo de la región oriental de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, que dejó un cráter de aproximadamente 10 metros de diámetro y se produjo mientras Rusia lanzaba un nuevo ataque masivo con misiles contra territorio ucraniano.

El Gobierno polaco informó que el primer ministro Donald Tusk y el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se trasladarían al lugar de la explosión, ubicado a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania.

De acuerdo con un comunicado de la policía, residentes de Tarnawa Kolonia, cerca de Lublin, reportaron haber escuchado una fuerte explosión alrededor de las 4:00 a. m. (02:00 GMT), la cual hizo temblar las ventanas de sus viviendas.

Los agentes que acudieron al sitio encontraron un cráter de 10 metros de ancho y restos de un objeto no identificado en un terreno situado a unos dos kilómetros de las viviendas.

El mando de las Fuerzas Armadas de Polonia indicó que un helicóptero Mi-24 sobrevoló la zona e identificó "el probable lugar de impacto del objeto en terreno no urbanizado".

Hasta el momento, las autoridades polacas no han confirmado la causa de la explosión, aunque la Fiscalía Militar abrió una investigación para determinar el origen del objeto.

El incidente ocurrió mientras Rusia lanzaba un nuevo ataque masivo contra la región de Lviv, en el oeste de Ucrania, próxima a la frontera con Polonia.