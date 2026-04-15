Perú: el candidato de derecha López Aliaga exige la anulación de la primera vuelta electoral y convoca a protestas nacionales

Publicado por Carlos Dominguez I afp 15 de abril, 2026

El candidato de derecha Rafael López Aliaga reunió este martes a cientos de simpatizantes en las calles de Lima y lanzó un ultimátum a las autoridades electorales: les dio 24 horas para anular la primera vuelta de las elecciones presidenciales por supuestas irregularidades y lo que consideró "fraude electoral".

López Aliaga compite en una ajustada carrera de tres bandas por el segundo lugar que le permitirá disputar la segunda vuelta de junio contra la favorita, la conservadora Keiko Fujimori.

"Les doy 24 horas para declarar nulo este fraude electoral", declaró López Aliaga rodeado de varios cientos de seguidores. "Si mañana no lo declaran nulo, convocaré a una protesta nacional".

El exalcalde de Lima, quien se ha posicionado como una destacada figura de la derecha, vio cómo su ventaja inicial sobre el exministro izquierdista Roberto Sánchez y el socialdemócrata Jorge Nieto se fue reduciendo conforme avanzaba el conteo de votos.

Con más del 80% de las actas procesadas, Keiko Fujimori lideraba con alrededor del 17% de los sufragios, mientras López Aliaga superaba apenas el 13% y Sánchez rondaba el 11%. Proyecciones del instituto Ipsos indican que Sánchez estaría en camino de clasificar a la segunda vuelta junto a Fujimori.

López Aliaga insistió en sus denuncias. Ante los periodistas reiteró que el organismo electoral debe "actuar, declarar nulo todo este proceso o encontrar la forma de resolverlo". En respuesta a una pregunta de la agencia AFP, confirmó explícitamente que busca la anulación total de la primera vuelta y llamó a sus seguidores a salir a las calles.

"No dejen que nos roben el futuro", escribió el candidato en su cuenta de Facebook.

Irregularidades operativas, pero sin pruebas de manipulación electoral

La elección se vio marcada por problemas logísticos significativos. La votación se extendió hasta el lunes en varias zonas de Lima debido a retrasos en la entrega de papeletas y materiales electorales, lo que dejó sin votar a decenas de miles de personas.

Aunque los observadores electorales reconocieron el carácter disfuncional del proceso, coincidieron en que no encontraron evidencia concreta de fraude sistemático.

Por su parte, Roberto Sánchez, uno de los principales afectados por las declaraciones de López Aliaga, pidió calma y respeto al resultado. En una entrevista con AFP, el candidato de izquierda afirmó: "Uno puede ganar o perder. Y eso debe aceptarse porque esas son las reglas del juego". Sánchez hizo un llamado a que "se respete el voto popular".