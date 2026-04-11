El encuestador Andrés Guilarte: “Las consecuencias económicas de la guerra afectarán a los republicanos para las elecciones”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al encuestador y analista político Andrés Guilarte, con quien conversó sobre el reciente cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, y cuál de los actores involucrados es quien más sale beneficiado de esta decisión.

“La percepción en este momento, sobre todo lo que se ha visto en redes sociales, es que lo que se está siguiendo es el asunto de los 10 puntos que Irán ha publicado. Entonces lo que se ha hecho trending en cuanto a qué es lo que va a pasar es que Irán va a seguir teniendo el control sobre el Estrecho de Ormuz o que seguirá cobrando lo que llamamos peajes. […] Las consecuencias económicas de la guerra pueden tener muchísimo impacto contra el Partido Republicano para las próximas elecciones. Más de un 82% de quienes participaron en las más recientes encuestas de YouGov indican que se han sentido afectados de alguna manera por el incremento de los precios de la gasolina”, dijo Guilarte.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.