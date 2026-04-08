El experto en seguridad Hugo Achá: “El precio que hoy se está pagando por la guerra en Irán terminará ahorrando vidas en EEUU y Occidente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de abril, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán; así como también sobre la reciente amenaza del presidente Donald Trump sobre destruir al país persa.

“El precio que hoy se está pagando por la guerra en Irán ahorrará mañana vidas en Estados Unidos y todo el hemisferio occidental. […] El tema de la apertura del Estrecho de Ormuz tiene que ver con la capacidad objetiva de Irán para cerrarlo, el interés real que puede tener de cerrarlo. Su apertura es algo a donde volvemos a caer en una interrogante que sigue siendo un problema para la posición de Europa: hoy a pesar de todo lo que se ha dicho, sigue siendo verdad que menos del 2% del tránsito de energías e hidrocarburos que pasa por ese punto interese a los Estados Unidos. El resto tendría que tener una respuesta mayor y más digna por parte de Europa occidental. […] Quienes viven en Estados Unidos deberían estar alerta por un posible ataque de Irán”, dijo Achá.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.