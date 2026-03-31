El Patriarca Latino anuncia que la Pascua en Jerusalén será a puerta cerrada

Publicado por Williams Perdomo 31 de marzo, 2026

Las celebraciones de Pascua en el lugar más sagrado del cristianismo se llevarán a cabo a puerta cerrada. La información fue confirmada este martes por el Patriarca Latino de Jerusalén, después de que la policía israelí le impidiera entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro, lo que provocó una condena internacional.

La policía impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder a la iglesia el Domingo de Ramos, alegando motivos de seguridad. Israel impuso restricciones a las reuniones en lugares sagrados durante la guerra en curso con Irán.

Tras las críticas internacionales, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el Patriarca Latino tendría acceso completo e inmediato a la iglesia.

Para los cristianos el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, que conmemora los últimos días de Jesucristo en Jerusalén antes de su crucifixión y resurrección en Pascua.

"La liturgia de la Semana Santa se celebrará internamente, a puerta cerrada, sin público, con una comunidad local y algunas otras personas", declaró Pizzaballa a los periodistas este martes, precisando que solo participarán unas pocas personas y un obispo.

Añadió que la iglesia intentará transmitir en directo todas las celebraciones de Pascua.