El cardenal Pizzaballa aclara el incidente en el Santo Sepulcro: "Hubo malentendidos"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que dio instrucciones a las autoridades pertinentes para que se le conceda al cardenal acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, aclaró la situación surgida tras la denuncia de que la policía israelí le impidió acceder a la Basílica del Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos. Sostuvo que se trató de una situación que "nunca había ocurrido".
"La Policía había dicho que las órdenes del mando interno prohibían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, pero nosotros no habíamos pedido nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de una celebración en el Santo Sepulcro", señaló Pizzaballa en unas declaraciones para TV 2000.
">
BREAKING: Pierbattista Pizzaballa clarifies the controversy.— Eyal Yakoby (@EYakoby) March 30, 2026
“It is true that any type of meeting had been suspended in places without shelter.”
He says police acted with “respect and calm” after an unauthorized “brief and small private ceremony.”
pic.twitter.com/MPrcrEzMbL
En ese sentido, Pizzaballa explicó que "hubo malentendidos, no nos entendimos":
"Todo se desarrolló con mucha cortesía. No quiero forzar las cosas; queremos aprovechar esta situación para aclarar mejor en los próximos días qué hacer, respetando la seguridad de todos, pero también el derecho a la oración".
Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que dio instrucciones a las autoridades pertinentes para que se le conceda al cardenal Pizzaballa acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
"En los últimos días, Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén. En uno de los ataques, fragmentos de misil impactaron a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro", sostuvo el primer ministro.
"Para proteger a los fieles, Israel pidió a los miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en los lugares sagrados cristianos, musulmanes y judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén", agregó.
A pesar de las amenazas de seguridad, el primer ministro resaltó que "si bien comprendo esta preocupación, tan pronto como me enteré del incidente con el cardenal Pizzaballa, instruí a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos como él deseara".
">
I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026
Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three…
"Aclaré que el incidente se originó por preocupaciones de seguridad"
"Aclaré que el incidente se originó por preocupaciones de seguridad debido a la continua amenaza de ataques con misiles por parte del régimen terrorista iraní contra la población civil en Israel, tras incidentes anteriores en los que misiles iraníes cayeron en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén en los últimos días", insistió.
También aprovechó el mensaje para reafirmar "el compromiso inquebrantable del Estado de Israel con la libertad de religión para todas las confesiones y con el mantenimiento del statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén".
">
I just called the Latin Patriarch of Jerusalem, His Beatitude Cardinal Pierbattista Pizzaballa, to express my great sorrow over this morning's unfortunate incident in the Old City of Jerusalem, in which Cardinal Pizzaballa and the Custos of the Holy Land, the Most Reverend Fr.…— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 29, 2026