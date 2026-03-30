El cardenal Pizzaballa aclara el incidente en el Santo Sepulcro: "Hubo malentendidos"

Publicado por Williams Perdomo 30 de marzo, 2026

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, aclaró la situación surgida tras la denuncia de que la policía israelí le impidió acceder a la Basílica del Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos. Sostuvo que se trató de una situación que "nunca había ocurrido".

"La Policía había dicho que las órdenes del mando interno prohibían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, pero nosotros no habíamos pedido nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de una celebración en el Santo Sepulcro", señaló Pizzaballa en unas declaraciones para TV 2000.

En ese sentido, Pizzaballa explicó que "hubo malentendidos, no nos entendimos":

"Todo se desarrolló con mucha cortesía. No quiero forzar las cosas; queremos aprovechar esta situación para aclarar mejor en los próximos días qué hacer, respetando la seguridad de todos, pero también el derecho a la oración".

Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que dio instrucciones a las autoridades pertinentes para que se le conceda al cardenal Pizzaballa acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.

"En los últimos días, Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén. En uno de los ataques, fragmentos de misil impactaron a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro", sostuvo el primer ministro.

"Para proteger a los fieles, Israel pidió a los miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en los lugares sagrados cristianos, musulmanes y judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén", agregó.

A pesar de las amenazas de seguridad, el primer ministro resaltó que "si bien comprendo esta preocupación, tan pronto como me enteré del incidente con el cardenal Pizzaballa, instruí a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos como él deseara".