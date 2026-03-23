Colombia: un avión militar se estrella con 125 personas a bordo en el departamento de Putumayo
El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, publicó en X una actualización con el saldo preliminar de un muerto, 77 heridos en el hospital y 43 personas por establecer su estado.
Un trágico accidente aéreo ocurrió este lunes en Colombia. Un avión de transporte militar Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país, cerca de la frontera con Perú y Ecuador.
Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.
El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, publicó en X una actualización con el saldo preliminar de un muerto, 77 heridos en el hospital y 43 personas por establecer su estado.
"Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules", señaló.
48 heridos mientras Defensa evita confirmar víctimas mortales
Al menos 48 heridos fueron "rescatados", informó más temprano el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, quien no confirmó cuántas víctimas mortales habría.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro. "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde reiteró que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".
El papel del Hércules en las operaciones contra el narcotráfico
El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin. Reconocido por su capacidad para operar en pistas improvisadas, es ampliamente empleado por fuerzas armadas de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.
Este es el segundo accidente de un avión C‑130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. El 27 de febrero, un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló durante el aterrizaje cerca de La Paz, causando al menos 24 muertes.