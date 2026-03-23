Colombia: un avión militar se estrella con 125 personas a bordo en el departamento de Putumayo

Publicado por Carlos Dominguez 23 de marzo, 2026

Un trágico accidente aéreo ocurrió este lunes en Colombia. Un avión de transporte militar Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país, cerca de la frontera con Perú y Ecuador.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, publicó en X una actualización con el saldo preliminar de un muerto, 77 heridos en el hospital y 43 personas por establecer su estado.

"Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules", señaló.

48 heridos mientras Defensa evita confirmar víctimas mortales

Al menos 48 heridos fueron "rescatados", informó más temprano el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, quien no confirmó cuántas víctimas mortales habría.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro. "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde reiteró que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".